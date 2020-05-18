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華為概念股殺聲隆隆 這2檔跌最重

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
美國針對華為再祭出封殺令，將衝擊台股相關半導體廠商，從上游的晶圓龍頭台積電、到封測廠、晶片、手機供應鏈等全部難逃華為禁令的波及。路透
美國針對華為再祭出封殺令，將衝擊台股相關半導體廠商，從上游的晶圓龍頭台積電、到封測廠、晶片、手機供應鏈等全部難逃華為禁令的波及。路透

美國針對華為再祭出封殺令，將衝擊台股相關半導體廠商，從上游的晶圓龍頭台積電、到封測廠、晶片、手機供應鏈等全部難逃華為禁令的波及，今(18)日成為殺盤重心，統計華為出貨營收占比逾10%的台灣概念股中，京元電(2449)、欣興雙雙跌停作收，台燿跌幅9.38%；值的觀察的是被外資視為可望反向受惠的聯發科及瑞昱則是收紅。

美國商務部上周五宣布新出口規定，自5月15日起，凡是使用美國半導體技術、設備等的外國企業，若要出貨給華為或海思等人其相關企業，要先取得美國許可，美國祭出大絕招進一步封殺華為，將波及台股半導體上中下游等相關廠商。

根據外資統計，華為出貨營收占比逾10%的台廠多達13家，其中以穩懋占25~30%比重最高；其次為京元電的25%；占比達15%的有大立光及欣興；占比10~15%有台積電、台燿、華通、台光電、聯詠、晶技等，占比10%為瑞昱，另外，日月光投控、聯亞則有5~10%的占比。

台股今日開低震盪，台積電受華為禁令的影響，早盤開低，以291元開出，終場收在290元，下跌8元，跌幅2.68%，市值縮水2,074.43億元；股王大立光一開盤就失守4,000元，收在3,860元，下跌205元，跌幅5.04%；鴻海華為出貨占比約5%，今日開低走低，終場收在75元，跌幅2.72%，下跌2.1元。

華為概念股今日表現弱勢，尤以京元電及欣興跌勢最重，同以跌停作收；台燿跌幅9.38%；聯亞跌幅8.35%；穩懋跌幅7.64%；華通跌幅7.5%；台光電跌幅6.94%；日月光投控跌幅5.72%；大立光跌幅5.04%。

在華為概念股多數走跌下，聯發科及瑞昱則是逆勢收紅，外資點名兩家公司可望逆向受惠，外資統計，聯發科的華為出貨營收占比不到5%，瑞昱則是10%，今日聯發科收在440.5元，漲幅7.18%；瑞昱則收在250元，漲幅1.83%。

群益葛萊美基金經理人吳胤良表示，台股本波從最悲觀的3月下旬以來，已反彈近2,500點，加權指數回到年線，近乎收復3月以來跌幅。後市來看，在短線漲幅已大，且華為禁令恐短期衝擊電子族群，另外，隨著部分地區疫情逐漸趨緩並可望重啟經濟活動，市場資金面持續寬鬆及各國救市措施實施積極下，在市場多空訊息交錯下，預料短期台股表現仍以區間波動為主。

吳胤良指出，操作上建議仍著重選股，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。

華為 台積電

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