外資連五賣台積電苦成箭靶 今賣超4.2萬張

美中關係接續緊張，雙方科技戰持續升溫，加上上周費半指數與台積電ADR大幅拉回，導致台股壓力大增，但在電子股轉弱之下，終場加權指數下跌74點，收10,740點，其中，台積電（2330）苦成箭靶，今（18）日遭外資大賣逾4.2萬張，股價下跌8元、收290元。

美中雙方緊張關係再度升溫，美國對華為祭出新禁令，中國則點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠下，華為、蘋果概念股首當其衝，台積電、大立光、鴻海等供應鏈走勢一蹶不振，反應在外資今日進出上，台積電、鴻海成為賣超第一、二的個股，分別賣超4.2萬張、1.9萬張。

而累計今年以來，台積電遭外資調節7.0萬張，也是外資賣超排行榜第一的個股，賣超鴻海3.6萬張、排名第八，其中，中信金、元大金、友達、兆豐金、玉山金、開發金則排名第二至第七。

買超排行榜則是mini LED題材發燒的晶電排名第一，張數達10.2萬張，發展5G、今年獲利前景佳的智邦、聯發科排名二、三，張數達6.7萬張、4.1萬張，其它前十名的還有大同、金像電、晶豪科、正隆、景碩、至上、嘉聯益，張數在3.7萬張至2.4萬張不等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電因華為禁令相關訊息而出現重挫，但由三個角度觀察預期衝擊僅止於短線，一為近期美中對於科技戰提出言論與過去相同，並無新的論點，二為台積電才剛宣布赴美設廠，給予美國政府相當大的面子，預期美方接連反向封殺台積電的機率不高，三為近期科技戰主要架構在美國疫情延燒，民怨升溫導致川普必須轉移焦點。

後續只要疫情趨緩，焦點必然轉向搶救經濟，科技戰議題自然消失，因此科技戰僅止於短線議題，實質面影響相對有限，因此預期華為概念股下跌的空間有限。