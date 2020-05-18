快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資連五賣台積電苦成箭靶 今賣超4.2萬張

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台積電（2330）今（18）日遭外資大賣逾4.2萬張，股價下跌8元、收290元。 路透
台積電（2330）今（18）日遭外資大賣逾4.2萬張，股價下跌8元、收290元。 路透

美中關係接續緊張，雙方科技戰持續升溫，加上上周費半指數與台積電ADR大幅拉回，導致台股壓力大增，但在電子股轉弱之下，終場加權指數下跌74點，收10,740點，其中，台積電（2330）苦成箭靶，今（18）日遭外資大賣逾4.2萬張，股價下跌8元、收290元。

美中雙方緊張關係再度升溫，美國對華為祭出新禁令，中國則點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠下，華為、蘋果概念股首當其衝，台積電、大立光、鴻海等供應鏈走勢一蹶不振，反應在外資今日進出上，台積電、鴻海成為賣超第一、二的個股，分別賣超4.2萬張、1.9萬張。

而累計今年以來，台積電遭外資調節7.0萬張，也是外資賣超排行榜第一的個股，賣超鴻海3.6萬張、排名第八，其中，中信金、元大金、友達、兆豐金、玉山金、開發金則排名第二至第七。

買超排行榜則是mini LED題材發燒的晶電排名第一，張數達10.2萬張，發展5G、今年獲利前景佳的智邦、聯發科排名二、三，張數達6.7萬張、4.1萬張，其它前十名的還有大同、金像電、晶豪科、正隆、景碩、至上、嘉聯益，張數在3.7萬張至2.4萬張不等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電因華為禁令相關訊息而出現重挫，但由三個角度觀察預期衝擊僅止於短線，一為近期美中對於科技戰提出言論與過去相同，並無新的論點，二為台積電才剛宣布赴美設廠，給予美國政府相當大的面子，預期美方接連反向封殺台積電的機率不高，三為近期科技戰主要架構在美國疫情延燒，民怨升溫導致川普必須轉移焦點。

後續只要疫情趨緩，焦點必然轉向搶救經濟，科技戰議題自然消失，因此科技戰僅止於短線議題，實質面影響相對有限，因此預期華為概念股下跌的空間有限。

台積電 蘋果概念股

延伸閱讀

日經：台積電停接訂單 華為5G手機將受影響

台積在美設廠 外資：挑戰不小 獲利挹注待觀察

美絕殺華為 台積電挨悶棍

美限制華為禁令 台積電：將與美國律師進行法務分析

相關新聞

外資連五賣台積電苦成箭靶 今賣超4.2萬張

美中關係接續緊張，雙方科技戰持續升溫，加上上周費半指數與台積電ADR大幅拉回，導致台股壓力大增，但在電子股轉弱之下，終場...

本周股市表現 且看政治風向

本周將迎來520總統就職以及中國大陸兩會登場，在政策作多下，有機會提振市場信心，儘管從歷史經驗來看加權指數空間不大，但相關政策概念股有機會表現，如：風電、生技、資產、台商資金回流等；另外，以往上證指數在兩會行情的激勵下，呈現漲多跌少。

520概念+新冠試劑突破 生技股發爐

520行情啟動，生技股被視為受惠概念股，加上國內生技產業傳出佳音，三家生技業者所研發的新冠肺炎相關試劑獲得美EUA no...

美方出重手制裁華為 台系供應鏈股價慘綠

由於美國商務部公布新規定，防止供應鏈向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，造成市場震盪；而此一政策致使...

美中戰火煙硝味起 台股跌74.37點收10,740

美中科技戰煙硝味再起，台股遭波及下，今（18）日收盤指數為10,740.55點，下跌74.37點，成交量1,894.49...

外資上周賣超台股478.3億 賣超三大類提款

台股上周雖重返10,800點，但外資仍是賣超，統計上周外資賣超478.3億元，5月以來合計賣超更達1,083.83億元，...

520概念股＋台廠報喜 生技股開趴、多檔亮燈

520行情啟動，生技股被視為受惠概念股，加上國內生技產業傳出佳音，三家生技業者所研發的新冠肺炎相關試劑獲得美EUA no...

台股開盤10,753.21點 下跌61.71點

台股今日開盤指數10,753.21點，下跌61.71點。

美股上揚 法人：台股月線有撐短線波動加劇

美股上揚，台股15日上漲34點重返10800點之上。法人表示，指數在年線及半年線上檔壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線...

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

外資上周大賣台股478億元，衝擊大盤震盪盤軟，單周下跌87點。法人指出，台股目前位處高檔，賣壓出籠壓力日增，加上國家隊操作方式轉變，雖預期520前雖不致大跌，但要再攀高仍將面臨不小壓力。

疫情怪象！ 經濟衰退 股市卻走多頭

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中國、美國今年首季經濟成長率（GDP）都呈現負成長，台灣首季上市公司營收衰退百分之七、無薪假創新高，企業、民眾搶紓困造成亂象；不過，中華徵信所觀察，除台股再度漲回「萬一」水準，首季出口也呈現成長、對中國投資金額年增逾六成，各種互相矛盾的情況，實在怪哉。

三主權基金 5月來大賣台股

5月以來，儘管國家隊大力護盤，不過由於外資賣不停，特別是挪威、沙烏地阿拉伯、及新加坡等三大國際主權基金大賣台股上看135億，衝擊指數上周收黑，終止周線連二紅。

熱門新聞

三主權基金 5月來大賣台股

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

全民權證／國巨報喜 挑長天期

友訊之爭 董事長胡雪加碼買股

美擴大圍堵華為 聯發科瑞昱可望受惠股價齊揚

童子賢喊話：和碩本業不看壞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。