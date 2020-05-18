聯強每股配2.6元 定6月16日為除息交易日

聯強（2347）今（18）日宣布6月16日為除息交易日，每股預計配發2.6元股息。以今日收盤價計算，殖利率約6.1%。

聯強去年（2019）全年合併營收3,410億元，年減11%；受惠「精實計畫」顯現效益，獲利逆勢成長，稅後純益68.2億元，每股純益（EPS）4.09元，獲利與EPS均創下八年新高；全年毛利率4.33%，為近11年新高。

聯強總裁杜書伍表示，聯強向來秉持「穩健．持續．成長」的經營理念，創立31年來，即使在最艱苦的環境，仍有每股2元的税後淨利。過去年度偶有為提升公司財務結構保留較多獲利的做法，但未來將採取「籌資」與「股息」分離；亦即公司若因業務成長或併購而產生資金需求，將獨立尋求籌資方式，而不影響股息發放的「積極穩定配息」政策。

聯強近幾年進一步推動精實計劃，除營運體質更加精進，亦能更敏捷的因應市場變化。日前公布的第一季營收雖然受到疫情影響而減少，但獲利卻逆勢成長，稅後純益18億元，年增6.5%；單季毛利率4.92%、營益率2.31%及獲利率2.72%，均達到近年新高。聯強定於6月12日舉辦股東常會。