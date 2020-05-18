美中戰火煙硝味起 台股跌74.37點收10,740

美中科技戰煙硝味再起，台股遭波及下，今（18）日收盤指數為10,740.55點，下跌74.37點，成交量1,894.49億元。

台積電受到上周五（18日）ADR跌幅逾4%影響，今日直接開低，再加上大立光與鴻海等股也未能發揮撐盤，大盤開低後，再往10,700點關卡滑落，不過，因聯發科、智邦、祥碩等股，連同多頭作價的生技股國光生亮燈漲停，帶動大盤指數翻揚，尤其櫃買指數更反彈至平盤之上。

法人表示，本周三為台指期結算，又有520總統就職談話，緊接著521開始，中國大陸兩會登場，兩岸的政治味將影響投資人進場意願，因此，追價權值股的意願相對較低，中小型股的買盤相對較強，尤其是防疫國家隊的概念股及離岸風電族群股價展現強勢。

後續除關注兩岸政治談話內容之外，去全球化恐成未來走向下，資金是否轉進在地產業較具表現的產業族群，值得關注。