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為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

外資上周賣超台股478.3億 賣超三大類提款

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股上周雖重返10,800點，但外資仍是賣超，統計上周外資賣超478.3億元，5月以來合計賣超更達1,083.83億元，本土投信及官股成為撐盤要角；外資賣超提款標的仍不脫權值股、金融股及傳產龍頭股三大族群，統計上周外資賣超第一名為元大金，合計賣超95,417張，其次為友達及中信金，台積電也遭賣超46,427張。

台股上周收在10,814.92點，周線連二黑，三大法人中僅投信呈現買超，外資仍是大舉自台股提款，上周賣超逾2萬張個股達17家，依序是元大金、友達、中信金、台積電、旺宏、新光金、中鋼、第一金、兆豐金、台新金、台塑、開發金、長榮航、華南金、永豐金、玉山金、華邦電。

不過，在外資賣超下，上周外資買超逾5,000張的公司有12家，依序是欣興、廣達、微星、建準、晶豪科、緯創、合晶、英業達、昇陽、奇鋐、元太等，以電子股居多，包括零組件、半導體、電腦及週邊設備、光電及營建股。

外資5月來賣超居多，合計賣超1,083.83億元，統計5月來外資賣超前十大依序是元大金、友達、台積電、中信金、群創、兆豐金、新光金、中鋼、永豐金、台新金；不過，5月外資買超前十名則依序是欣興、晶豪科、建準、東森、合晶、微星、義隆、奇鋐、巨大、松翰。

台積電上周宣布將到美國設廠，外資上周五轉為買超8,841張，但上周仍是遭外資賣超46,427張，5月來則遭賣超11萬1,872張，今(18)日以291元開低，一度下探至290.5元，盤中跌幅2.34%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，5月以來，電子類股中，主要以PC週邊、PCB及IC設計表現較佳；在傳產部分，生技、自行車與化工產業的表現相對突出。總體來看，漲幅近期資金相對偏好第二季營運表現佳、防疫與原料成本下降受惠等概念股。

廖哲宏指出，由於外資持續賣超，仍需密切觀察何時轉賣為買；在基本面，第2季度財報可望明顯優於第1季度，受疫情影響，第2季度筆電與平板的需求優於預期，但下半年需求卻是蒙上陰影，仍不明朗。現階段電子業加大備料，第3季需留意庫存去化情形。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，中國去美國化、美國去中國化的議題因川普重提貿易戰，將再被市場重視。另一方面，國內疫情受控，內需產業可望獲得支撐；在投資建議上，在歐美解封進度仍未確定的現在，市場對電子業的需求動向仍存疑慮，選股不選市是佈局策略，若疫情進一步受控，電子股可望上揚；國內疫情受控，內需傳產股或有表現機會。

外資 台積電

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