本周股市表現 且看政治風向
本周將迎來520總統就職以及中國大陸兩會登場，在政策作多下，有機會提振市場信心，儘管從歷史經驗來看加權指數空間不大，但相關政策概念股有機會表現，如：風電、生技、資產、台商資金回流等；另外，以往上證指數在兩會行情的激勵下，呈現漲多跌少。
國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，從歷史經驗可以發現，過去520期間的台股橫向整理居多，而大陸兩會期間往年表現相對較佳，若今（2020）年可維持以往較強勢表現，將可望間接挹注亞股、台股表現。
台股近期呈現高檔震盪，追價力道不強，目前進行籌碼換手，賣壓來自於先前買低的投資人，但有長線看好下半年表現的投資人進場接手，預期在籌碼整理、疫情趨緩、請氣回升之下，指數仍有向上空間。
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