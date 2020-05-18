520概念股＋台廠報喜 生技股開趴、多檔亮燈

520行情啟動，生技股被視為受惠概念股，加上國內生技產業傳出佳音，三家生技業者所研發的新冠肺炎相關試劑獲得美EUA notified，未來可望順利接單出貨，激勵生技股今（18）日成為台股人氣票房，盤中計有近20檔攻上漲停，包括上市生技指數和上櫃生技指數盤中皆飆漲逾3%，扮演台股支撐要角。

生技股人氣紅不讓，今買盤主要點火抗疫概念股，包括盛弘（8403）、創源（4160）、國光生（4142）、雃博（4106）、基亞（3176）盤中股價皆亮燈漲停。法人表示，隨著520總統就職日到來，看好生技族群目前不僅具備新冠肺炎題材，更有政策護航，在政策大力支持下，國內生技產業前景可期。

國內生技產業傳出佳音，基亞子公司德必碁與聯亞生技集團旗下的聯生所研發的新冠肺炎檢測快篩分別拿到EUA notified（EUA,通知）許可，可望成為首波受惠台廠。另，位於南科的泉沂醫學也拿到核酸檢測試劑的EUA notified。

基亞表示，美國為了因應新冠肺炎的緊急疫情，有兩種法規，一個是美國FDA有緊急使用授權的規定EUA，另外一個則是符合EUA notified的規定。因EUA的審查過程較為嚴格、時間冗長，因此到目前為止，獲證的廠商非常少。

另一種機制是EUA notified（EUA,通知），要求比較寬鬆，審查時間短，但是並非FDA EUA核准，而是FDA公告在網站上，讓符合條件的實驗室可以採購，是一種有條件的銷售核可。

廠商一旦取得EUA notified後即可開始銷售，目前德必碁已獲得美國、歐洲、日本、東南亞等國家的小量訂單，營收貢獻額仍低。主要是目前才剛起步，加上因各國疫情發展不同，目前不僅市場混亂，產品價格也很亂。

根據FDA在5月13日的網站公告，目前已正式取得核可的快篩和核酸檢測試劑各有6家，而取得EUA notified的快篩廠商有165家，其中以中國大陸最多達93家，另外美國也有44家。迄今FDA已根據EUA批准了95種檢測方法，其中包括82種分子檢測，12種抗體檢測和1種抗原檢測。