快訊

為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520概念股＋台廠報喜 生技股開趴、多檔亮燈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

520行情啟動，生技股被視為受惠概念股，加上國內生技產業傳出佳音，三家生技業者所研發的新冠肺炎相關試劑獲得美EUA notified，未來可望順利接單出貨，激勵生技股今（18）日成為台股人氣票房，盤中計有近20檔攻上漲停，包括上市生技指數和上櫃生技指數盤中皆飆漲逾3%，扮演台股支撐要角。

生技股人氣紅不讓，今買盤主要點火抗疫概念股，包括盛弘（8403）、創源（4160）、國光生（4142）、雃博（4106）、基亞（3176）盤中股價皆亮燈漲停。法人表示，隨著520總統就職日到來，看好生技族群目前不僅具備新冠肺炎題材，更有政策護航，在政策大力支持下，國內生技產業前景可期。

國內生技產業傳出佳音，基亞子公司德必碁與聯亞生技集團旗下的聯生所研發的新冠肺炎檢測快篩分別拿到EUA notified（EUA,通知）許可，可望成為首波受惠台廠。另，位於南科的泉沂醫學也拿到核酸檢測試劑的EUA notified。

基亞表示，美國為了因應新冠肺炎的緊急疫情，有兩種法規，一個是美國FDA有緊急使用授權的規定EUA，另外一個則是符合EUA notified的規定。因EUA的審查過程較為嚴格、時間冗長，因此到目前為止，獲證的廠商非常少。

另一種機制是EUA notified（EUA,通知），要求比較寬鬆，審查時間短，但是並非FDA EUA核准，而是FDA公告在網站上，讓符合條件的實驗室可以採購，是一種有條件的銷售核可。

廠商一旦取得EUA notified後即可開始銷售，目前德必碁已獲得美國、歐洲、日本、東南亞等國家的小量訂單，營收貢獻額仍低。主要是目前才剛起步，加上因各國疫情發展不同，目前不僅市場混亂，產品價格也很亂。

根據FDA在5月13日的網站公告，目前已正式取得核可的快篩和核酸檢測試劑各有6家，而取得EUA notified的快篩廠商有165家，其中以中國大陸最多達93家，另外美國也有44家。迄今FDA已根據EUA批准了95種檢測方法，其中包括82種分子檢測，12種抗體檢測和1種抗原檢測。

生技產業 FDA

延伸閱讀

台三廠報喜 拿得EUA notified取得國際盃資格

中職／無感美國疫情 悍將洋投：在這過正常生活

台灣未來解禁 台大公衛建議借鏡冰島、澳洲經驗

雅培快篩出錯率近50% 川普仍推薦 FDA展開調查

相關新聞

三主權基金 5月來大賣台股

5月以來，儘管國家隊大力護盤，不過由於外資賣不停，特別是挪威、沙烏地阿拉伯、及新加坡等三大國際主權基金大賣台股上看135億，衝擊指數上周收黑，終止周線連二紅。

台股開盤10,753.21點 下跌61.71點

台股今日開盤指數10,753.21點，下跌61.71點。

外資上周賣超台股478.3億 賣超三大類提款

台股上周雖重返10,800點，但外資仍是賣超，統計上周外資賣超478.3億元，5月以來合計賣超更達1,083.83億元，...

520概念股＋台廠報喜 生技股開趴、多檔亮燈

520行情啟動，生技股被視為受惠概念股，加上國內生技產業傳出佳音，三家生技業者所研發的新冠肺炎相關試劑獲得美EUA no...

美股上揚 法人：台股月線有撐短線波動加劇

美股上揚，台股15日上漲34點重返10800點之上。法人表示，指數在年線及半年線上檔壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線...

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

外資上周大賣台股478億元，衝擊大盤震盪盤軟，單周下跌87點。法人指出，台股目前位處高檔，賣壓出籠壓力日增，加上國家隊操作方式轉變，雖預期520前雖不致大跌，但要再攀高仍將面臨不小壓力。

疫情怪象！ 經濟衰退 股市卻走多頭

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中國、美國今年首季經濟成長率（GDP）都呈現負成長，台灣首季上市公司營收衰退百分之七、無薪假創新高，企業、民眾搶紓困造成亂象；不過，中華徵信所觀察，除台股再度漲回「萬一」水準，首季出口也呈現成長、對中國投資金額年增逾六成，各種互相矛盾的情況，實在怪哉。

買盤點火 主力鎖碼股衝鋒

台股近日再轉震盪，雖然外資賣多於買，但國家隊護盤積極，加上投信買超，力挺台股居高不墜。值得注意的是，主力大戶趁機搭轎，順勢點火績優題材股，激勵股價勢盛，也使「主力鎖碼股」成為近日盤面的交投亮點。

主力鎖碼股／元太、台肥 法人力挺

台股在美股高檔震盪走勢帶動，繼四大基金等國家隊護盤大型權值股，行情反彈至年線附近後，主力大戶點火的「主力鎖碼股」，成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，元太、台肥等均獲三大法人買單進駐。

主力鎖碼股／卜蜂、醣聯 強勢

近來主力大戶順勢點火績優題材股，激勵股價勢盛，其中卜蜂、台肥、台灣醣聯等傳產類股受到青睞，表現強勢。

主力鎖碼股／京城銀、中再保 穩健

全球市場受到新冠肺炎疫情突襲，波動劇烈，金融股獲利表現與後市展望也隨之起伏，所幸3月股債雙重受挫狀況已過，4月市場回穩，帶動財務操作損益回沖不少，有助獲利表現。

主力鎖碼股／網龍、創惟 交投亮點

「主力鎖碼股」成近日盤面的交投亮點，科技類股中元太、網龍、創惟、禾瑞亞等業者被點名入列，後市看好。

熱門新聞

5%高股息ETF搶先報 0056有機會再衝6%！

三主權基金 5月來大賣台股

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

友訊之爭 董事長胡雪加碼買股

權證教戰／台積電ADR重挫 交易熱區估位移

童子賢喊話：和碩本業不看壞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。