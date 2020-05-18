多空駁火測風向 繫好安全帶
連續兩周的震盪走高，盤勢仍然在多空之間交戰而不分軒輊，雖說美股稍有敗象，並且開始走美中對立的路線，但充沛的市場資金總在押寶接下來的連續性趨勢，近日可見分曉。
法人開始撤出ETF正2
只要美國打一個噴嚏，新興市場全部無一倖免，而上周美股周線雖然收腳，但眼明手快的法人已經開始降低正2的多頭部位，並且先行離場觀望。
其中，方向性最明顯的市場就是印度，富邦印度正2（00653L）上周成為三大法人賣超的第二名，加上融資大增，因此，後續看空印度指數（可做反向ETF或放空印度指數期貨）。
接著法人賣超的三、四名，分別是元大滬深300正2（00637L）和國泰美國道瓊正2（00852L），本周如果出現美股跌破低點繼續下修，請務必開始減碼正2相關的多頭部位。
法人並未看空台股
雖然盤勢震盪煎熬，但法人在結算前，對於台股的方向倒是偏多正面看待。觀察元大台灣50反1（00632R）籌碼，目前雖然價格在低檔，從3月的13.94元回檔三成左右，開始進行打底；不過，這段期間不論是自營商，還是外資都出現持續賣超元大台灣50反1（00632R），但融資一路增加來到近期新高，這麼一來，只要短期大盤不跌反漲，散戶就會出現持續被套的情形，因此，在台指期月結算前大盤仍有機會往上拉抬。
美股波動率上升
連續幾周的賣超後，終於見到法人開始布局美股波動率了，雖然上周四、五的美股並未再度大跌，讓VIX由紅翻黑，但觀察國內外VIX指數ETF的成交量已經悄悄提升，也就是說，一旦美國發生解封失敗，疫情擴散的同時，市場早已卡位股市下修的波動性風險，因此，可以觀察法人對VIX每天的持股變化狀況，分批布局掌握風險才能持盈保泰。
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