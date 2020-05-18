台股開盤10,753.21點 下跌61.71點

台股今日開盤指數10,753.21點，下跌61.71點。

美國4月核心零售銷售月增率報-17.2%，低於預期，繼美國釋出將擴大打壓中國企業後，中國大陸也回應會啟用不可靠實體清單反制美方，點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠，還要拒買波音飛機。使得上周五（15日）美國晶片股走跌，而四大指數漲多跌少，漲跌幅介於-2.19%至0.79%，其中台積電ADR、高通跌逾4%，美光、博通跌逾2%。

日盛投顧表示，指數年線及半年線上檔壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線恐受國際局勢干擾下，波動幅度加劇，因此，操作可採區間來回為主，在未能站穩年線前，持股比不宜過高，以因應高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。