高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

外資上周大賣台股478億元，衝擊大盤震盪盤軟，單周下跌87點。法人指出，台股目前位處高檔，賣壓出籠壓力日增，加上國家隊操作方式轉變，雖預期520前雖不致大跌，但要再攀高仍將面臨不小壓力。

5月以來外資賣壓不斷，至上周五（15日）為止，累計賣超金額已達1,083億元，不過由於包括投信、八大公股行庫、四大基金力抗外資賣壓，帶動指數高檔狹幅震盪，表現相對強勢。

法人指出，由於台股位居高檔，賣壓出籠壓力日增，雖然八大公股行庫過去十個交易日連十買、累計買超金額265.32億元，四大基金也逢低承接，護盤意味相當濃厚，不過由於國家隊操作方式逐漸轉變，後市有待進一步觀察。

法人表示，今年以來，勞退、勞保等四大基金「只進不出」的操作方式，上周悄然轉變為「高賣低買」，買進標的，前十大權值股均不在列，反而轉進並點火市場中小型績優人氣股，操作方式的改變，耐人尋味。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，根據相關資訊研判，本周台股走勢預期仍將延續高檔震盪，以盤待跌格局為主。從量價關係來看，5月來價跌量增、價漲量縮，就是整盤與市場不願意追價最明顯的證據，加上台積電ARD上周五大跌，短線大盤要再突破創高恐將難以為繼。

台股 外資

延伸閱讀

「內外兼備」績優生 Q1聚光

台股短線 估以盤代跌

MSCI調整將公布 小資族操作四心法

Q1暴賺股 猛將大盤點

相關新聞

三主權基金 5月來大賣台股

5月以來，儘管國家隊大力護盤，不過由於外資賣不停，特別是挪威、沙烏地阿拉伯、及新加坡等三大國際主權基金大賣台股上看135億，衝擊指數上周收黑，終止周線連二紅。

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

外資上周大賣台股478億元，衝擊大盤震盪盤軟，單周下跌87點。法人指出，台股目前位處高檔，賣壓出籠壓力日增，加上國家隊操作方式轉變，雖預期520前雖不致大跌，但要再攀高仍將面臨不小壓力。

台股周線翻黑 法人青睞族群躍居多頭反攻先鋒

台股周線由紅翻黑，指數力守10,800點關卡；法人17日表示，短線因新冠疫情反覆影響，台股多空震盪劇烈，但基本面並未出現...

5%高股息ETF搶先報 0056有機會再衝6%！

受惠上市櫃公司獲利攻高，法人預估，今年台股總股息將達到1.4〜1.5兆元，相關台股ETF受惠最大。統計到上周為止，主要台...

技術指標／台股回測月線 盼季線回升

台股上周收在10,814.92點，周線連續兩周下跌。從線形來看，目前加權指數回測月線支撐，短期技術面指標屬乖離修正階段，唯多方格局不變，後續觀察季線是否止跌回升。

520 vs. 陸兩會 台股拚突破

上周台股重返10,800點，在國際股市方面，上周五美股三大指數收漲，但費半指數重挫，台積電ADR跌逾4%，恐不利明日台股開盤。展望本周，留意520、兩會行情以及相關族群表現，另台指期將進行結算，中美晶、環球晶等將舉行業績發表會，相關個股可留意。

分析師：留意台指期結算後 多空出現新趨勢

台股上周在市場消息好壞參半的情況下，行情呈現區間震盪，加權股價指數周K線收出了一根帶上下影線的小黑K，代表目前多空方向不...

貿易戰陰影難除 台股震盪整理個股差異大

美股上揚，台股15日上漲34點重返10800點之上。法人表示，美中貿易戰陰影再起，紛爭恐徒增短期市場波動，台股可能轉為震...

股海自由行／疫情難料 提防台股打第二隻腳

行情會不會拉回打第二隻腳，這是投資者現階段最大的疑問。

13檔獲利、配息成長 勇

美國宣布華為新禁令，美股震盪加劇，台股操盤難度提高，精選股息殖利率大於4%、預估獲利和配息還會成長、且法人主力買超的微星、中興電等13檔個股，為大盤穩度國際亂流的明燈。

外資大點將 六族群目標價躍升

美中關係再度緊張，全球經濟解封也引發疫情擴散疑慮，不過台股中的PCB、自行車等六族群，經歷貿易戰和疫情考驗，外資圈確立景氣翻揚，競相上修財測甚至高喊目標價，為投資人汰弱求強必看明牌。

解封概念股 將迎資金潮

新冠肺炎疫情趨緩，歐美國家陸續解除封城，經濟重啟腳步加速，台灣控制疫情得當，不少法人認為台股有機會成為解封後熱錢首批挹注市場，操作上可朝強勢站穩所有均線、法人買盤支撐股布局，如微星、華擎等。

熱門新聞

5%高股息ETF搶先報 0056有機會再衝6%！

分析師：留意台指期結算後 多空出現新趨勢

權證教戰／台積電ADR重挫 交易熱區估位移

台股周線翻黑 法人青睞族群躍居多頭反攻先鋒

520 vs. 陸兩會 台股拚突破

台股520行情3指標 疫情貿易戰台積電赴美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。