高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

外資上周大賣台股478億元，衝擊大盤震盪盤軟，單周下跌87點。法人指出，台股目前位處高檔，賣壓出籠壓力日增，加上國家隊操作方式轉變，雖預期520前雖不致大跌，但要再攀高仍將面臨不小壓力。

5月以來外資賣壓不斷，至上周五（15日）為止，累計賣超金額已達1,083億元，不過由於包括投信、八大公股行庫、四大基金力抗外資賣壓，帶動指數高檔狹幅震盪，表現相對強勢。

法人指出，由於台股位居高檔，賣壓出籠壓力日增，雖然八大公股行庫過去十個交易日連十買、累計買超金額265.32億元，四大基金也逢低承接，護盤意味相當濃厚，不過由於國家隊操作方式逐漸轉變，後市有待進一步觀察。

法人表示，今年以來，勞退、勞保等四大基金「只進不出」的操作方式，上周悄然轉變為「高賣低買」，買進標的，前十大權值股均不在列，反而轉進並點火市場中小型績優人氣股，操作方式的改變，耐人尋味。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，根據相關資訊研判，本周台股走勢預期仍將延續高檔震盪，以盤待跌格局為主。從量價關係來看，5月來價跌量增、價漲量縮，就是整盤與市場不願意追價最明顯的證據，加上台積電ARD上周五大跌，短線大盤要再突破創高恐將難以為繼。