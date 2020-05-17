台股周線翻黑 法人青睞族群躍居多頭反攻先鋒

台股周線由紅翻黑，指數力守10,800點關卡；法人17日表示，短線因新冠疫情反覆影響，台股多空震盪劇烈，但基本面並未出現重大變化；展望後勢，產業展望正向、法人買盤青睞族群，將躍居未來多頭反攻的先鋒部隊。

受國際疫情與貿易戰因素，美股表現高檔震盪，而台股上周五收小紅34點或0.32%，收10,814點，成交量1,734億元。

富蘭克林華美投信認為，受國際疫情反覆有二度感染的情況，加上政治不確定性消息干擾，台股近期偏震盪走勢，建議投資人留意市場風險，選股不選市，逢低分批布局。

富蘭克林華美投信認為，短線國際疫情似乎有捲土重來的跡象，包括美國、墨西哥、韓國等地皆有傳出群聚感染事件，因此，難免造成市場擔心疫情重新擴大的可能。

不僅如此，短線來到5月20日總統談話，有些許不確定性因素影響，這波法人相對偏保守，外資站在賣方居多，加上新冠疫情仍然延燒，牽動股市投資風向，也影響台股走向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，就資金面來看，目前三大法人情況，外資今年以來多站在賣方，因外資操作站在套利角度，國際資金並未實際回流入場，對於盤勢向上挑戰較為不利。

後續可以持續觀察外資資金是否轉賣為買，加上疫情反覆擴散，消息不確定因素干擾，使指數能否繼續站穩年線10,700點位置亦頗為關鍵。

台新投顧副總黃文清指出，台股預期近期持續震盪，後續須觀察是否有向上彈升機會點，建議投資人短線布局，應以產業展望正向、法人買盤青睞族群為主。

由於這些產業展望正向、法人買盤青睞族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如技嘉、微星、建準、聯強、巨大、世芯-KY、嘉澤、華擎、胡連、智冠、正隆、泰博、祥碩等，近五個交易日法人均各自買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將有機會超過2元。

黃文清強調，現階段在台股盤勢震盪之際，投資人可以趁著指數修正的同時，布局產業展望正向、法人買盤青睞族群，等待多頭反攻走勢再度啟動。