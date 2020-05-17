快訊

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

台股周線翻黑 法人青睞族群躍居多頭反攻先鋒

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股周線由紅翻黑，指數力守10,800點關卡；法人17日表示，短線因新冠疫情反覆影響，台股多空震盪劇烈，但基本面並未出現重大變化；展望後勢，產業展望正向、法人買盤青睞族群，將躍居未來多頭反攻的先鋒部隊。

受國際疫情與貿易戰因素，美股表現高檔震盪，而台股上周五收小紅34點或0.32%，收10,814點，成交量1,734億元。

富蘭克林華美投信認為，受國際疫情反覆有二度感染的情況，加上政治不確定性消息干擾，台股近期偏震盪走勢，建議投資人留意市場風險，選股不選市，逢低分批布局。

富蘭克林華美投信認為，短線國際疫情似乎有捲土重來的跡象，包括美國、墨西哥、韓國等地皆有傳出群聚感染事件，因此，難免造成市場擔心疫情重新擴大的可能。

不僅如此，短線來到5月20日總統談話，有些許不確定性因素影響，這波法人相對偏保守，外資站在賣方居多，加上新冠疫情仍然延燒，牽動股市投資風向，也影響台股走向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，就資金面來看，目前三大法人情況，外資今年以來多站在賣方，因外資操作站在套利角度，國際資金並未實際回流入場，對於盤勢向上挑戰較為不利。

後續可以持續觀察外資資金是否轉賣為買，加上疫情反覆擴散，消息不確定因素干擾，使指數能否繼續站穩年線10,700點位置亦頗為關鍵。

台新投顧副總黃文清指出，台股預期近期持續震盪，後續須觀察是否有向上彈升機會點，建議投資人短線布局，應以產業展望正向、法人買盤青睞族群為主。

由於這些產業展望正向、法人買盤青睞族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如技嘉、微星、建準、聯強、巨大、世芯-KY、嘉澤、華擎、胡連、智冠、正隆、泰博、祥碩等，近五個交易日法人均各自買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將有機會超過2元。

黃文清強調，現階段在台股盤勢震盪之際，投資人可以趁著指數修正的同時，布局產業展望正向、法人買盤青睞族群，等待多頭反攻走勢再度啟動。

台股 疫情 外資

延伸閱讀

外資賣超縮小 法人：台股520後仍防高檔震盪

業外大賺族群 躍居盤面焦點

選股不選市 精挑17檔價值型概念股

上市櫃4月營收 今年來最佳

相關新聞

5%高股息ETF搶先報 0056有機會再衝6%！

受惠上市櫃公司獲利攻高，法人預估，今年台股總股息將達到1.4〜1.5兆元，相關台股ETF受惠最大。統計到上周為止，主要台...

技術指標／台股回測月線 盼季線回升

台股上周收在10,814.92點，周線連續兩周下跌。從線形來看，目前加權指數回測月線支撐，短期技術面指標屬乖離修正階段，唯多方格局不變，後續觀察季線是否止跌回升。

520 vs. 陸兩會 台股拚突破

上周台股重返10,800點，在國際股市方面，上周五美股三大指數收漲，但費半指數重挫，台積電ADR跌逾4%，恐不利明日台股開盤。展望本周，留意520、兩會行情以及相關族群表現，另台指期將進行結算，中美晶、環球晶等將舉行業績發表會，相關個股可留意。

台股周線翻黑 法人青睞族群躍居多頭反攻先鋒

台股周線由紅翻黑，指數力守10,800點關卡；法人17日表示，短線因新冠疫情反覆影響，台股多空震盪劇烈，但基本面並未出現...

分析師：留意台指期結算後 多空出現新趨勢

台股上周在市場消息好壞參半的情況下，行情呈現區間震盪，加權股價指數周K線收出了一根帶上下影線的小黑K，代表目前多空方向不...

貿易戰陰影難除 台股震盪整理個股差異大

美股上揚，台股15日上漲34點重返10800點之上。法人表示，美中貿易戰陰影再起，紛爭恐徒增短期市場波動，台股可能轉為震...

法人：熱錢流向股市 看好疫後需求

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國政府開始討論重啟經濟時間點，加上新藥和疫苗測試已傳出好消息，近期股票呈現回彈後震盪整理。經濟成長下修、全球超低利率環境，都使市場資金將湧向股市，法人建議，中長期可採定期定額，朝半導體、遠端科技、醫療保健等產業布局。

股海自由行／疫情難料 提防台股打第二隻腳

行情會不會拉回打第二隻腳，這是投資者現階段最大的疑問。

13檔獲利、配息成長 勇

美國宣布華為新禁令，美股震盪加劇，台股操盤難度提高，精選股息殖利率大於4%、預估獲利和配息還會成長、且法人主力買超的微星、中興電等13檔個股，為大盤穩度國際亂流的明燈。

外資大點將 六族群目標價躍升

美中關係再度緊張，全球經濟解封也引發疫情擴散疑慮，不過台股中的PCB、自行車等六族群，經歷貿易戰和疫情考驗，外資圈確立景氣翻揚，競相上修財測甚至高喊目標價，為投資人汰弱求強必看明牌。

解封概念股 將迎資金潮

新冠肺炎疫情趨緩，歐美國家陸續解除封城，經濟重啟腳步加速，台灣控制疫情得當，不少法人認為台股有機會成為解封後熱錢首批挹注市場，操作上可朝強勢站穩所有均線、法人買盤支撐股布局，如微星、華擎等。

解封重啟／手機零組件 下半年可期

各國逐步解封重啟經濟活動，儘管美中貿易戰煙硝再起，但壓抑已久的消費性電子股可望喜迎新春，法人點名手機相關最為看好，從籌碼面進出發現法人悄悄加碼買進標的有欣興、華通、建準等，後續表現有看頭。

熱門新聞

13檔獲利、配息成長 勇

Mini LED見曙光 概念股有戲

外資大點將 六族群目標價躍升

5%高股息ETF搶先報 0056有機會再衝6%！

解封概念股 將迎資金潮

中美晶、環球晶 下周將秀業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。