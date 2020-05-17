分析師：留意台指期結算後 多空出現新趨勢

台股上周在市場消息好壞參半的情況下，行情呈現區間震盪，加權股價指數周K線收出了一根帶上下影線的小黑K，代表目前多空方向不明。

期貨分析師表示，在技術面上，指數站穩季線已經兩周，同時季線扣抵值將開始逐漸下降，此為多方的好消息，同時本周三5月期貨合約也即將結算，預期在結算前指數將不容易有大幅波動出現。

觀察籌碼狀況，期貨分析師指出，外資近期開始小幅增加多單，在大台部分淨多單水位突破4萬口，小台部分的淨多單也有2,000多口，在選擇權部位，外資依舊持有賣出近月賣權同時買入遠月賣權的時間價差單，同時在買權部位淨買入金額也達到1.2億，顯示外資目前對於結算行情並不看壞，但投資人需留意結算後外資的倉位是否有轉折出現，一旦出現籌碼偏空轉折，建議要適當減碼手中持股避免風險。

在5月選擇權未平倉狀況，期貨分析師表示，賣權最大未平倉在履約價10,500，買權最大未平倉在履約價11,100，此可視為結算前的震盪區間，結算後若突破任何一邊可視為新的趨勢方向出現。