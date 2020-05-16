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上市櫃獲利減 Q1賺3,510億元

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
（聯合報系資料庫）
（聯合報系資料庫）

上市櫃公司第1季財報出爐，受到新冠肺炎疫情等因素影響，全體公司合計獲利僅3,510億元，寫下七年來單季最低，不過，隨歐美陸續解除封城等措施，法人預期，第2季獲利有機會交出季成長逾二成、挑戰近年單季最大成長幅度的紀錄。

扣除無法如期公告的東貝、裕國、恩得利，並加計國泰金等14家金控（玉山金已輸入）等自結獲利的814億元數字在內，全體上市櫃公司獲利僅3,510億元，季減幅度達20.5%，年減也達20.7%，為近年來罕見雙減、且幅度均逾二成的新低紀錄，且金額為2013年第1季以來的單季最低。

單季每股純益（EPS）創歷史新高的公司也驟降至僅33家，為去年第1季26家以來的單季新低，其中，主要創新高的公司包括受惠宅經濟的富邦媒，防疫概念的恆大、台股權王的台積電等。

當中，台積電仍是上市櫃公司的獲利金額王，稅後純益高達1,169.8億元，第二是中華電的82.8億元，其餘超過40億元的還有大立光、聯發科、玉山金、統一、中壽等公司。

疫情對台股的衝擊，也反應在獲利成長的公司家數上，今年第1季僅有1,067家獲利為正數，明顯不如去年的1,280家，以及上季的1,210家。

元富投顧總經理鄭文賢、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國均表示，上市櫃公司第1季財報獲利表現不如預期，但隨著歐美陸續解封、重啟經濟活動，且觀察4月中旬以來，台積電、聯發科、聯電等指標股的法說會對第2季釋出的展望內容，普遍預期業績將較前季持平、或呈現成長，僅專注智慧手機鏡頭的股王大立光可能小減下，電子族群在晶圓代工、IC設計、矽晶圓、被動元件、散熱、PCB、記憶體等預期成長帶動下，有望交出季成長一成至三成佳績。

且隨國際油價反彈，塑化股第1季提列的庫存備抵跌價損失可望回沖，以台塑四寶來看，預估每家公司獲利可望較第1季增加約50億元，台塑化則有機會從首季虧損99億元至獲利50億元、四家獲利可望季增達400億元，預期整體上市櫃公司第2季獲利有機會季成長二成至三成不等的幅度，且與去年同期相較，有機會成為全球股市中，首個轉為正成長的股市。目前華爾街初步預估，S&P500企業第2季獲利年減幅度可能達41%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台積電 玉山金

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