16檔財報四喜 大戶搶

台股受到美中關係再次緊張拖累，外資連四賣，多頭急尋可用題材之際，隨上市櫃公司公布第1季財報，其中，毛利率、營益率、獲利成長率與4月營收表現出色，法人、大戶搶進的技嘉、華通等16檔「雙財報四優」股，為下周520行情聚焦點。

上市櫃公司公布第1季財報，機構法人將據此調整手中持股，並依毛利率、營益率等財務數據，做為增減部位的標準，許多遭誤殺而價值偏低的績優股，成為目前投資買盤「超前部署」 的標的。

台新投顧總經理李鎮宇、元富投顧總經理鄭文賢指出，各公司首季在新冠肺炎疫情的籠罩中，考驗的正是各公司經營管理、成本控管、業務、產品的國際市場競爭力，若能優於去年同期數字，意味這些公司在面臨不可預知變數考驗時，雖短期獲利受到影響，但一旦景氣回溫，業績往往可率先突圍。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，首季毛利率、營益率、獲利成長率表現出色，同時，4月營收又年成長的個股，有機會將帶動台股再次重返年線10,980點。

根據統計，上市櫃第1季財報中，毛利率、營益率、稅後純益三者表現均較去年同期成長，4月營收也交出年成長好成績，並在過去五個交易日逆勢獲得外資等三大法人買超逾1,400張的「雙財報績優股」，包括技嘉、華通、建準、元太、嘉澤等16檔。

分析師指出，例如技嘉，受惠遠端、居家娛樂需求大增、英特爾CPU、Nvidia GPU新品，預估全年營收估年增可約逾二成；華通則因5G及高階手機占比攀升對獲利貢獻顯著，帶旺全年獲利。