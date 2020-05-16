股海自由行／股市、經濟脫鉤 提防短期風險

經濟日報 / 朱晏民

美股自3月23日的低點反彈至今，最高反彈幅度達31.4%（4月29日）、預估本益比（P/E）達22.73倍；進入5月雖然漲勢趨緩，投資人仍不免對市場是否過度樂觀產生疑慮。透過獲利、經濟的基本面，以及股市是否會打第二隻腳，可以來探討這個現象。

過去一段時間以來，股市和經濟脫鉤的一個重要原因，在於兩者組成的產業比重不同，導致兩者基本面受影響的程度也不同。相較於美國經濟，美股的外需導向程度高上許多；當美國疫情較全球糟時，較外需導向的美股表現自然相對較佳。

觀察美股的獲利預估，過去經驗顯示，ISM製造業採購經理人指數（PMI）的新訂單指數是一個良好的預測指標，而其指向今年全年企業每股純益（EPS）恐將衰退30%。但目前第1季財報已幾乎全數公布、每股純益衰退約7.5%的情況下，市場對第1季的最新預估仍為衰退16.7%，且其他季度的預估也持續下修（全年預估衰退21%）。儘管我們無法說目前的預估獲利下修幅度已經到位，但市場持續反映「最新狀況」；就這個觀點來說，市場應稱不上過度樂觀。

另一方面，若以傳統上重視的數據來觀察經濟基本面，「能見度」相較於財報確實較低。我們雖然同意能見度較低的看法，但預估經濟受影響的程度並沒有那麼難。以多數國家公布的第1季GDP數據的經驗來觀察，封城等抑制經濟活動的持續時間，基本上決定了GDP偏離趨勢成長的程度；以此為本，預估第2季與之後各國的GDP成長率將相對有底。當掌握這個風險／不確定性後，市場的判斷應不至於過度樂觀。

最後一個情境是市場對股市打第二隻腳的看法。我們認為打第二隻腳的可能性主要有二：疫情的影響比之前預期更嚴重、各國解封後疫情重新爆發。前者因我們認為對獲利和經濟影響的能見度已經提高，因此機率比較低，主要討論集中在後者。以15個（美、日、德、印、英、法、義、巴、加、俄、西、墨、荷、瑞士、瑞典）經濟體大、且至目前總感染人數也多的國家合計的新增確診走勢來看，4月起新增數進入高原期，雖沒有再創高峰，但也沒有出現下滑趨勢。事實上，儘管歐陸國家多數已出現趨勢性下滑，但美、英處高原期，俄羅斯還在往高峰邁進，加總後整體新增數仍處高原期。

在這個情況下，各國近期開始解封是否會引發第二波疫情，就值得討論了。以近五日移動平均／峰值的數字，代表該國自新增確診高峰下滑的程度，某種程度上也是解封後風險程度的一個指引；以這個指標來看，美國、英國、新加坡等國家解封後的風險並不低，市場恐無法輕忽這個風險。

整體而言，我們認為以股市獲利或經濟的基本面預估的角度來說，市場並沒有太樂觀，市場不應輕忽因解封爆發第二波疫情的可能性，而這可能造成股市打第二隻腳；因屆時必須重新限制經濟活動、且持續時間可能更長。目前多數國家解封時間集中在5月中旬開始，那麼6月將是關鍵期，預估真正讓民眾大幅恢復消費等經濟活動，可能要等到7月以後了。據此，雖然我們認為股市再大跌僅屬尾端機率，但短期修正風險存在；我們維持短線保守、長線看好的看法。

（作者是凱基投顧董事長）

疫情 美股

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