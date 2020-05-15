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台股五日均線得而復失 三大法人合計賣超32億元

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股開高後走勢震盪，終場加權指數上漲34.04點，收在10,814.92點，五日均線得而復失，周線翻黑。統計三大法人賣超台股32.3億元。本報資料照片
台股開高後走勢震盪，終場加權指數上漲34.04點，收在10,814.92點，五日均線得而復失，周線翻黑。統計三大法人賣超台股32.3億元。本報資料照片

台股今（15）日開高後走勢震盪，終場加權指數上漲34.04點，收在10,814.92點，五日均線得而復失，周線翻黑。統計三大法人賣超台股32.3億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.20億元，外資自營商買超0.002億元，投信持續賣超2.08億元，自營商（自行買賣）賣超4.40億元，自營商（避險）賣超6.60億元，合計三大法人賣超32.30億元。

昨日美股開低走高，早盤美股受初領失業救濟金人數降幅不如預期，且川普揚言對境外生產的美國產品課徵關稅影響，四大指數開盤重挫，道瓊一度下跌達458點；所幸，在財政部長出面安撫市場，且油價大幅走高的激勵下，金融與能源股出現V型反彈，帶領四大指數全數由黑翻紅，尾盤收高。

而亞洲主要股市今日表現跌多漲少，台股開高震盪，盤中多維持紅盤格局，表現相對強勢，日、韓、陸、港股則開高翻黑，盤中皆呈現小跌。

自營商 台股

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