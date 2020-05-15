台股五日均線得而復失 三大法人合計賣超32億元

配合上櫃公司今（2020）年第一季財務報告在今（15）日完成公告，櫃買中心精心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，首周將於5月18日、20日及21日推出三場，主題包含富櫃200（一）、科技生活及生技醫療，這次將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

2020-05-15 14:26