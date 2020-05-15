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獲利讚！四大高價股 外資升目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：各券商投顧
資料來源：各券商投顧

上市櫃公司第1季季報全數出爐，受惠宅經濟發燒等利多，高價股獲利普遍強勁，其中，矽力-KY（6415）、祥碩華碩和大學光表現驚豔，更吸引內外資大舉調高目標價，矽力、祥碩、大學光今（15）還飆上漲停，躍居盤面強勢指標。

台股今天百點大震盪，題材高價股卻激情演出，包括獲利攻頂的矽力獲美銀等四外資喊逾1,500元，早盤亮燈創1,505元新高價，被帶動、同樣有外資上調的祥碩也拉上漲停，大型投顧點火的大學光亦收漲停價121元。

至於鹹魚翻身的華碩雖止漲，但盤中最高210元續創波段高。外資圈繼摩根大通率先喊買，美銀證券最新跳評將華碩評級從「減碼」升到「買進」。

美銀指出，矽力受惠宅經濟，財報公布前已被積極看多，沒想到公布第1季獲利仍比市場預期高出兩成，除在家辦公推升收入外，矽力受惠大陸去美化的效益也持續顯現。

矽力4月營收延續力道，比去年同期跳增近五成，美銀認為，矽力第2季伺服器產品動能較強，中國訂單減弱，但無礙整體趨勢上行，估計季營收比前季有兩成的增長。今、明年每股純益（EPS）從32元、42元，拉升到37元和49元。

摩根士丹利點名，祥碩不僅有AMD光環，還有來自中國監視器、全球資料中心、可攜式SSD、以及蘋果業務成長的四大利基。日前AMD看淡第2季，但對祥碩保持毛利率影響不大，目前祥碩高毛利產品比重明顯拉升。

摩根士丹利也說，祥碩結盟文曄的衝擊逐步淡化，投資人轉向關注對祥碩中國業務的效益，而且祥碩今年股利政策仍派出近九成盈餘，足夠讓市場滿意。該券商一口氣拉升目標價到1,222元，居外資圈最高。

大學光獲利躍進，外資持股比也在過去一個月翻倍到13.8%。投顧分析，大學光在雷射視力矯正手術的寡占地位漸獲認同，隨效益顯現，大學光市占還會增加，配合兒童角膜塑型片將貢獻營收，對今明年EPS推估4.6元、5.7元。

華碩部分，美銀指出，上一季華碩財報和產品組合優化，正式宣告營運走出谷底，加上宅經濟形塑有利趨勢，看好PC出貨熱到第3季，另華碩有高達7%的殖利率護體，推薦布局。

祥碩 矽力 華碩

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