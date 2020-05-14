廣達今年資本支出80至90億元 全年仍以成長為目標

廣達今天表示，2020年第2季筆電將強勁兩位數成長，上半年筆電將兩位數年成長，2020全年筆電仍以成長為目標，全年的伺服器仍維持兩位數成長。

廣達2020年資本支出落在80到90億元，高於去年的70億元，主要是用在台灣與泰國兩地的擴產，其中台灣廠以生產伺服器為主，因應需求暢旺，將增加更多產能，至於泰國廠規劃生產筆電，一體機（AIO）與消費性電子產品為主，目前已經生產消費性電子產品，至於筆電要看客戶決定。

廣達副董暨總經理梁次震表示，遠距上班，遠距教學，遠距醫療，線上服務等需求，均推動筆電與伺服器的出貨持續成長，2020年第2季需求強勁，強勁的需求不僅來自美國，日本與歐洲也是一樣的情況，不論是商用或消費性筆電，預期都會成長。市調機構預估，2020全年筆電出貨量年減5%至10%，但廣達仍是成長。

梁次震解釋說，過去在美國，小孩在白天使用個人電腦（PC），家長下班回到家也使用PC，現在是家長與小孩搶著在家裡使用PC，因此，必須多買一台PC，Chromebook因為比較便宜，目前需求量很大。廣達2020第1季筆電出貨730萬台，與去年同期持平，其中Chromebook占整體筆電出貨量不到20%，預期第2季將占到30%至40%。

伺服器方面，廣達表示，受到線上購物，線上娛樂，遠距上班，人工智慧與5G等需求帶動下，雖然目前伺服器營收已經很龐大，但2020年仍將兩位數成長。廣達第1季筆電占營收比重40%到45%，其他為伺服器與消費性電子產品等。

廣達表示，伺服器產品中，80%至85%是以毛利較高的機櫃（Rack）出貨，客戶中80%是出貨給資料中心，20%是出貨給企業，2020年仍以資料中心成長性較大。

至於美系客戶的穿戴裝置今年是否承接新產品？廣達表示，不評論單一產品與客戶，廣達的穿戴裝置客戶不只一個，就算穿戴裝置營收減少，也會靠筆電，伺服器等其他產品補上，業績不見得會下滑。