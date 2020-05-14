MSCI推五大創新主題指數 涵蓋自動化、基因、物聯網等

創新科技當道，MSCI與方舟投資管理合作，推出五個聚焦顛覆性創新領域的指數。這些指數追蹤的公司來自數項熱門領域，包括創新、自動化技術、基因組學、金融科技及下一代互聯網。

在MSCI自動化技術與產業創新指數中，涉及產業包括工業自動化、製造業、運輸、能源使用、能源儲存、能源生產、人工智慧（AI）和機器學習。在MSCI基因組創新指數，則包括基因排序、合成、分析或測量儀器、實現生物計算、生物訊息學、分子診斷及農業生物技術。

MSCI下一代互聯網創新指數涵蓋由技術基建向雲端轉移；增加應用共享技術、基建和服務；增加採用基於網路的產品和服務、新付款方式、大數據、物聯網和社交媒體。MSCI金融科技創新指數則包括有望大幅受惠於金融技術創新領域開發新產品和服務公司。至於MSCI創新指數更是總其大成，包括上述四大創新。

MSCI 主題指數主管瑪塔夏（Stephanie Mattatia）表示，科技進步、公共衞生危機、科學發現及商業和消費者行為的轉變，將持續改變全球發展形態。主題投資仍具增長潛力，備受客戶關注。

方舟投資創辦人、執行長兼投資長伍德（Catherine Wood）表示，AI、機械人、儲能、基因排序和區塊鏈是顛覆性的創新技術，將於未來五至十年改變世界的運作方式。