生技醫療股不畏盤勢低迷 挾題材抗跌走強

台股震盪，行情壓抑，惟國光生（4142）、泰博等生技醫療股各挾防疫利基，在盤勢低迷之際，吸引市場資金轉進，股價逆勢走強，維繫多方人氣。

美股行情動盪，影響亞股近日表現，加權指數在電子權值股領跌下，開低走低，下挫157點，跌破十日均線，收在10,780。

盤面類股跌多漲少，主流族群表現分歧，資金順勢出脫漲多標的，進駐生醫題材族群，帶動國光生、亞諾法、大學光、泰博、中天、生華科、永信等標的輪動表現，交投熱度升溫。

因新冠肺炎疫情蔓延，自費疫苗施打比例高，加上國外流感疫苗訂單湧進，國光生產能滿載，近期並搭上新冠肺炎疫苗開發，有望掌握更多防疫商機，激勵股價自5月起即開始攻高，近周則持穩於短期均線上。

泰博血糖檢測產品出貨動能佳，耳溫槍出貨量也隨市場需求不減而居高不下，挹注公司營運動能，而股價在釋出基本面利多後，再度帶量強漲，近周突破200元關卡，高點來到265元，穩居市場多方指標。

法人指出，防疫相關個股今年業績表現強勁，股價大漲數倍，但須留意在疫情逐步緩和下，下半年可能出現供給過剩的情況，業績及獲利將逐漸遞減，股價也容易修正，追價的投資風險將會越來越高，因此建議短線區間操作，逢高減碼，見好就收。