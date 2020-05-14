外資賣超189.58億 賣超權值、金融、傳產龍頭最多

台股今(14)日開低走低，終場收在10,780.88點作收，下跌157.39點，統計三大法人合計賣超221.45億元，外資賣超達189.58億元，連續3個交易日賣超，單日賣超超過萬張的個股達12家，主要為權值股、金融股及傳產龍頭股，賣超元大台灣50反1達14萬3,424張，其次為元大金及中信金；至於獲得買超的前三大則是富邦VIX、緯創及欣興。

台股今日以10,894.17點開低，權值股走弱，台積電、大立光、鴻海收黑，防疫股仍是吸金族群，指數在午盤過後跌勢加重，一度下探至10,777.46點，終場收10,780.88點，跌幅1.44%，一連失守10,900點、10,800點兩道整數關卡；三大法人中僅投信買超3.32億元，外資及自營商都是賣超。

外資本周已連續3個交易日賣超，合計本周外資賣超達459.98億元；統計今日外資賣超前十大依序是元大台灣50反1、元大金、中信金、旺宏、台積電、台新金、友達、華邦電、新光金、開發金等，另外中鋼及群創也遭外資賣超逾萬張。

至於在外資賣超下，仍獲得買超的前十大則依序是富邦VIX、緯創、欣興、金像電、元大滬深300正2、微星、華航、東森、英業達、晶豪科。

台積電(2330)今日收在293元，下跌4元，跌幅1.34%，市值減少1,037.21億元，外資賣超18,201張，連三賣，投信買超451張，自營商買超43張，合計三大法人賣超17,707張；鴻海法說會前外資也是連三賣，今日外資賣超5,620張，投信買超143張，自營商賣超978張，合計三大法人賣超6,455張，股價收在78.2元，下跌0.6元，跌幅0.76%。