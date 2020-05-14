台股連失兩整數關收跌157.39點 三大法人賣超221.45億

這期《經濟學人》週刊用了一幅漫畫，在地圖上裂縫裂成兩半，代表了股市與實體經濟脫鉤，兩者存在的危險裂縫，用了一個標題「A dangerous gap:The markets v the real economy」，這期封面故事，敘述的是武漢肺炎重創全球實體經濟基本面，但是以美國為主的股市卻不斷奔馳。

2020-05-14 12:51