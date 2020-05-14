台股連失兩整數關收跌157.39點 三大法人賣超221.45億
台股今（14）日開低走低，蘋概三王齊收黑，盤中連失10,900點、10,800點兩道整數關卡，終場以10,780.88點作收，下跌157.39點，成交量1,858.88億元；三大法人賣超221.45億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超189.58億元，投信買超3.32億元，自營商賣超（合計）35.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.43億元，自營商（避險）賣超27.75億元。
台股今日以10,894.17點開低，權值股走弱，台積電、大立光、鴻海收黑，防疫股仍是吸金族群，指數在午盤過後跌勢加重，一度下探至10,777.46點，終場收10,780.88點，跌幅1.44%。
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