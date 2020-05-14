台股跌勢加劇 終場下跌157點收10,780

美中緊張關係升溫、聯準會主席鮑威爾保守看經濟，美股四大指數昨日收盤均下跌近2%，影響台股今（14）日開盤失守五日均線及10,900點整數關卡，指數以下跌開出後，在權值股疲弱下，盤中跌幅擴大逾百點，終場以10,780.88點，下跌157.39點作收，成交量1,858.9億元，跌破十日均線。

昨日美股開低走低，聯準會主席鮑威爾認為疫情可能造成美國經濟長期不振，加上美國退休金投資委員會宣布，將無限期延後投資中國企業，且美國國會將研擬《新冠究責法》來施壓中國，使美中緊張關係再度升溫，拖累四大類股全面走低，收盤均下跌近2%。

而今早亞洲主要股市表現也一片慘綠，其中韓、港股開低走跌逾1%表現最為弱勢，台股開低震盪逾0.7%，日股及陸股則開低走跌逾0.6%。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，重量級權值股台積電開低走跌逾1%，大立光走跌逾0.8%，鴻海也有逾0.5%的跌勢，盤中除了台達電、華碩、和泰車、遠東新逆勢走強外，其餘皆有0.3%-3%之間的不等跌幅。

其餘盤面上的焦點，生醫、防疫概念股仍為資金匯聚地，包括環瑞醫、中天、合一、亞諾法等持續亮燈漲停，恆大走揚逾8%，邦特、泰博走揚逾6%，國光生、杏一等同步走強。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，昨日台股雖然攻高，不過量能不足，加上美股連續兩天回檔，影響台股今日維持下跌走勢，不過盤中可以看到中小型股維持強勁，櫃買指數維持在平盤附近震盪，因此整體盤勢仍可以用較正向的角度去看待。