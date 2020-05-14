台股盤中跌逾百點 顧立雄觀察兩重點

美中疫情衝突升溫，前一天美股大跌，台股今開低走低，盤中大跌逾百點。金管會主委顧立雄今表示，主要觀察兩重點，包含歐美疫情與第二季上市櫃營收情形。

金管會主委顧立雄今出席立法院財委會，立委林德福質詢時詢問，顧立雄日前曾用「上下樓梯」來比喻台股，「現在上樓梯多一些」，台股還有「上樓梯」的可能嗎？

顧立雄表示，台股現在主要觀察兩個重點，第一，美歐對疫情的控制，歐美地區解封可以促進經濟復甦，經濟復甦跟美歐疫情與亞洲相關國家疫情控制有很大關聯；第二是第二季上市櫃公司營收，目前四月營收比三月增加1.39%，像觀光、塑膠工業等影響大，但半導體、資訊服務業等則是營收成長。

林德福也問：「現在是否是經濟的谷底？」顧立雄回應，現在不太敢說，現在疫情問題是在於有無症狀的感染，開啟經濟活動後是否造成第二波大規模感染是現在大家最擔心的，在沒有疫苗與解藥之前，疫情的憂慮都會掛在所有人心上。