台股繼續上樓梯走高？顧立雄：要觀察兩因素

金管會主委顧立雄以上下樓梯比喻近來台股表現，台股有無繼續上樓梯可能，顧立雄今（14）日在立法院財委會答詢時表示，要觀察歐美疫情及第2季上市櫃公司營收情況。

立委林德福質詢指出，主委曾形容台股是「上下樓梯」，目前來看有無持續上樓梯的可能？

顧立雄說，要觀察二個因素，第一，歐美對疫情的控制，包括可能解封後如何促進經濟復甦；第二，上市櫃公司營收情況，4月營收比3月增加0.39%，要再觀察第2季表現，而經濟復甦如何，跟歐美及亞洲相關國家疫情控制也都有很大關聯性。

對上市櫃公司第2季營收樂觀還是悲觀？顧立雄說，他無法預估，現在看到4月營收比3月增加，疫情衝擊觀光等行業，但電子產業等仍有相關成長。

至於目前是否為景氣谷底？顧立雄說，現在疫情好像緩和，但無症狀感染，在開啟經濟後會否再度受影響，因無解藥及疫苗出來前，這些還是會掛在心上的憂慮。