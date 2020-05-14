聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡鎮村：經濟與股市脫鈎 操作採低進高出
公司買庫藏股、投資機構及政府基金低檔護盤等現股買進者為較積極，反觀自營商、外資及自然人偏賣超操作。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，在經濟與股市脫鈎之下，交易人以低進高出策略為宜，切忌因消息面影響情緒而追高殺低。
美國聯準會主席談話及美國總統川普簽署為因應國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國安構成風險的公司所生產的電信設備的行政命令延長一年，美股收低，引領亞股普遍開低。
台股以光電類股及半導體類股跌幅較重。時值季營運報告尾聲，以季營運利多消息引導行情的機會偏低，期待接續520行情。
就籌碼分析，自3月19日到5月13日期間，加權指數上漲2,256.93點，漲幅約26%；融資增加195.36億元，增幅約21.04%；融券增加47.35萬張，增幅約111.6%；外資賣超1,133.87億元；自營商賣超419.15億元；投信買超330.05億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言