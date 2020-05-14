蔡鎮村：經濟與股市脫鈎 操作採低進高出

公司買庫藏股、投資機構及政府基金低檔護盤等現股買進者為較積極，反觀自營商、外資及自然人偏賣超操作。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，在經濟與股市脫鈎之下，交易人以低進高出策略為宜，切忌因消息面影響情緒而追高殺低。

美國聯準會主席談話及美國總統川普簽署為因應國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國安構成風險的公司所生產的電信設備的行政命令延長一年，美股收低，引領亞股普遍開低。

台股以光電類股及半導體類股跌幅較重。時值季營運報告尾聲，以季營運利多消息引導行情的機會偏低，期待接續520行情。

就籌碼分析，自3月19日到5月13日期間，加權指數上漲2,256.93點，漲幅約26%；融資增加195.36億元，增幅約21.04%；融券增加47.35萬張，增幅約111.6%；外資賣超1,133.87億元；自營商賣超419.15億元；投信買超330.05億元。