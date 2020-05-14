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疫情經濟衝擊、緊張兩岸氛圍 分析師：520前夕的追價意願低

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
除了新冠肺炎疫情對後續經濟衝擊的變數持續干擾外，緊張對峙的兩岸氛圍，恐將使520前夕的市場追價意願減低。 圖╱聯合報系資料照片
除了新冠肺炎疫情對後續經濟衝擊的變數持續干擾外，緊張對峙的兩岸氛圍，恐將使520前夕的市場追價意願減低。 圖╱聯合報系資料照片

兆豐期貨分析師郭偉政表示 ，今（14）日台股早盤受美股重挫影響而開低，台股早盤試圖反彈仍不敵追價意願不足而回檔，尤其時序逼近520總統就職日，除了新冠肺炎疫情對後續經濟衝擊的變數持續干擾外，緊張對峙的兩岸氛圍，恐將使520前夕的市場追價意願減低。

郭偉政說，從台指期技術面來看，本周初，台股在各國陸續解除封鎖下，曾反彈收復「萬一」關卡，然而萬一關卡又與年線相鄰，後勢要站穩年線之上仍需一段期間消化賣壓，才有望正式收復萬一關卡。

就基本面來看，目前疫情在各國陸續傳出康復者再復發確診的第二波感染疑慮，加上美中貿易關係緊張，以及美國失業率破紀錄，令市場擔憂疫情衝擊經濟的程度恐須更長時間才能挽救。

籌碼面上，外資昨日現貨賣超47.6億元；台指期淨多單（含小台）留倉部位增持至41,334口，選擇權淨空單部位增持至1.04萬口。

昨日美股四大指數全面重挫，道瓊工業指數下跌516.81點、S&P500指數下跌50.12點，與台股連動較為密切的那斯達克指數下跌139.38點、費城半導體指數下跌33.68點。

美股主要下跌原因來自於美國聯準會（Fed）主席鮑爾昨日偏向負面的談話，他說美國經濟前景風險很大，反對美國實施負利率，並警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟持續低迷的威脅可能加深。

此外，美中貿易關係惡化，亦成為盤面上主要賣壓來源。盤後5月台指期最後收盤價下跌79點收在10,385點，成交量較前一日擴增至61,084口。

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