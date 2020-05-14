網家Q1業績報喜 早盤逆勢開紅

網路家庭（8044）今年第一季受惠春節效應，以及新冠肺炎疫情帶動的「宅經濟」，業績暢旺，單季合併營收首度連兩季突破百億元，稅後純益更較去年成長110%，獲利為2017年第二季以來新高，表現符合市場預期，替股價增添上漲動能，今（14）日早盤逆勢開紅，盤中最高一度漲至100.5元。

網家第一季合併營收106.8億元，季減6%，年增16.05%；稅後純益1.03億元，較去年成長110%，為2017年第二季以來新高；每股純益（EPS）0.88元，優於去年同期0.42元。

網家指出，實體通路買氣明顯轉移至線上購物，消費板塊轉移驅動，旗下B2C網購除了持續保持3C產品於全市場通路的領先地位，非3C產品如日用及生活用品，銷售表現亦相當亮眼，推升營運策略成功拓展年輕女性市場，帶動女性會員人數持續攀升，為業績注入全新動能。

同時，C2C交易市集的微型店家和個人賣家數量快速增長，帶來更多的成交機會，且實體店鋪大量轉向網路經營的趨勢增加，開店平台加碼提供線上線下整合之解決方案，攜手各縣市政府共同振興數位轉型；網路金融業務亦快速啟動，P幣生活圈持續擴大，今年營運表現令人期待。