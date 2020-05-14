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美股四大指數收跌近2％ 台股開低回測十日均線支撐
美中緊張關係升溫、聯準會主席鮑威爾保守看經濟，美股四大指數昨日收盤均下跌近2%，影響台股今日開盤失守五日均線及10,900點整數關卡，指數以10,894.17點下跌44.1開出後，在權值股疲弱下，指數向下回測十日均線支撐。
昨日美股開低走低，聯準會主席鮑威爾認為疫情可能造成美國經濟長期不振，加上美國退休金投資委員會宣布，將無限期延後投資中國企業，且美國國會將研擬《新冠究責法》來施壓中國，使美中緊張關係再度升溫，拖累四大類股全面走低，收盤均下跌近2%。
終場道瓊工業指數下跌516點，或2.17%，收在23,247點；標普500指數下跌50點，或1.75%，收在2,820點；Nasdaq指數下跌139點，或1.55%，收在8,863點；費半指數下跌33點，或1.95%，收在1,691點。
台股籌碼面部分，三大法人昨日合計賣超34.24億元。其中外資賣超47.6億元，投信買超8.56億元，自營商買超4.8億元。資券變化方面，融資增3.61億元，融資餘額為1,123.97億元，融劵增0.01萬張，融券餘額為89.78萬張。外資台指期部位，多單加碼3,148口，淨多單部位41,695口。
投顧法人表示，市場擔心全球疫情會二次爆發，且Fed對於美國經濟前景展望保守，加上近期美中貿易爭議又起，導致美股震盪加劇。此外，中國即將召開兩會，市場觀望兩岸關係後續發展，恐影響市場追高意願。考量目前台股面臨上檔反壓，短期盤勢將陷入劇烈上下整理，故建議逢低佈局，不追高。
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