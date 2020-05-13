新入摩股普遍走揚 這兩檔漲最大

MSCI(明晟)季度調整，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY，全球小型指數成分股則是新增13檔，台股今(13)日開低走高，新入摩股普遍走揚，尤以合一(4743)、嘉晶漲最大，同以漲停作收，唯獨金像電收黑，跌幅2.61%，另有3檔以平盤作收。

MSCI公布最新一季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY檔，潤泰全遭剔除；全球小型指數成分股則是新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔；剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY。

根據MSCI最新季度調整，潤泰全由全球標準型指數成分股剔除後納進全球小型指數成分股，矽力-KY則是由全球小型指數成分股轉入全球標準指數成分股，矽力-KY早盤以1,315元開高，一度拉升至1,335元，終場收1,325元，上漲25元，漲幅1.92%；潤泰全以66.1元開低，終場翻紅收在67元，上漲0.1元，漲幅0.15%。

新增成分股中漲勢最亮眼為合一及嘉晶，合一第1季稅後虧損1.89億元，每股虧損0.54元，4月營收2,843.5萬元，月增2,004.74%，年增1,512.88%，累計前四月營收3,168萬元，年增432.71%。

合一列入MSCI全球小型指數成分股，早盤帶量攻上漲停79.2元鎖死到終場收盤，上漲7.2元；嘉晶今年第1季營收10.03億元，稅後純益2,251.9億元，每股純益0.08元，今日以53.8元開高走高，一路衝上漲停57.9元作收，上漲5.2元。

13檔全球小型指數成分股中今日普遍開高走揚，金像電則是收黑，早盤以34.5元平盤開出，一度拉升至35.3元，但上攻乏力，股價翻黑，以33.6元收盤，下跌0.9元，跌幅2.6%；另外，凌華、華擎、茂林-KY則是收在平盤。