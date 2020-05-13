MSCI新增成分股多吸金？這檔估流入60億元

MSCI昨（13）日公布，全球標準型指數將新增台股股后矽力-KY，剔除潤泰全，並在全球小型指數新增潤泰全、合一等13檔。外資估算，矽力將在此次獲被動式資金加碼2億美元（約新台幣60億元），為所有成分股最多，其他如合一、世芯等也有數百萬美元。

根據MSCI資料，全球小型指數共新增潤泰全、泰山、金像電、嘉晶、華擎、世芯、合一、茂林、宜鼎、敦南、凌華、帆宣及和潤，剔除納入標準型指數的矽力、英利和恒耀。

另外，MSCI台灣指數成分股新增、刪除各一檔，維持88檔，並有十檔成分股調整在外流通股數。調升最多是矽力增加0.48個百分點至0.48%，調降最多為台塑，降0.27個百分點至1.63%。

受惠納入利多，今矽力、合一、嘉晶等納入股有九檔都收漲，合一還強攻漲停，少數收跌是金像電，除此，原預期入摩卻落空的富邦媒爆量下挫8%收499.5元，取而代之寶雅以550元晉升十大高價股。

滙豐證券估算，MSCI調整標準型和小型指數，將使矽力增加2億美元的被動式資金，潤泰全減少5,000萬美元。權值股的台積電估減少4.67億美金，台塑淨流出1.6億美元。

小型指數新增股部份，合一將淨增加620萬美金，世芯增510萬美元，和潤增470萬美元，金像電增400萬美元，另宜鼎、茂林、敦南增加200～400萬美元不等，凌華、帆宣、華擎、嘉晶、泰山增160～200萬美元。英利、恒耀則淨流出80～90萬美元。