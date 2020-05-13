快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

MSCI新增成分股多吸金？這檔估流入60億元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

MSCI昨（13）日公布，全球標準型指數將新增台股股后矽力-KY，剔除潤泰全，並在全球小型指數新增潤泰全、合一等13檔。外資估算，矽力將在此次獲被動式資金加碼2億美元（約新台幣60億元），為所有成分股最多，其他如合一、世芯等也有數百萬美元。

根據MSCI資料，全球小型指數共新增潤泰全、泰山、金像電、嘉晶、華擎、世芯、合一、茂林、宜鼎、敦南、凌華、帆宣及和潤，剔除納入標準型指數的矽力、英利和恒耀。

另外，MSCI台灣指數成分股新增、刪除各一檔，維持88檔，並有十檔成分股調整在外流通股數。調升最多是矽力增加0.48個百分點至0.48%，調降最多為台塑，降0.27個百分點至1.63%。

受惠納入利多，今矽力、合一、嘉晶等納入股有九檔都收漲，合一還強攻漲停，少數收跌是金像電，除此，原預期入摩卻落空的富邦媒爆量下挫8%收499.5元，取而代之寶雅以550元晉升十大高價股。

滙豐證券估算，MSCI調整標準型和小型指數，將使矽力增加2億美元的被動式資金，潤泰全減少5,000萬美元。權值股的台積電估減少4.67億美金，台塑淨流出1.6億美元。

小型指數新增股部份，合一將淨增加620萬美金，世芯增510萬美元，和潤增470萬美元，金像電增400萬美元，另宜鼎、茂林、敦南增加200～400萬美元不等，凌華、帆宣、華擎、嘉晶、泰山增160～200萬美元。英利、恒耀則淨流出80～90萬美元。

矽力 潤泰全

延伸閱讀

MSCI半年度調整 台股遭3降

MSCI最新調整 中國A股指數成分股增至478檔

MSCI納入指數報喜 法人看好金像電受惠5G基建

MSCI遺珠、富邦媒重挫 寶雅重登百貨股王

相關新聞

台股黑翻紅 四大內資撐盤

MSCI明晟半年度指數權重調整，台股在三大指數的權重全降，所幸以國家隊為首的八大公股行庫昨（13）日連八買，並帶動投信連六買、自營商轉賣為買，以及壽險資金等內資護盤，外資連二賣，但也跟著縮減賣超至47.6億元，指數上演黑翻紅戲碼，站回10,900點關卡。

後疫情時代 只懂0050太可惜！專家：ETF還可以這樣用

過去被視為低成本、分散風險的佛系理財ETF，在三月股災時輸給了主動型基金。但專家指出，這個正當紅的新產品，儘管短期波動大，卻是長期資產配置好選擇，而且只懂0050太可惜。為什麼？

MSCI調降台股3大指數權重

指數編纂公司明晟（ＭＳＣＩ）昨公布半年度權重調整結果，台股出乎預料在三大指數全遭調降，且兩指數已連五季遭調降，最新權重將在五月二十九日收盤生效。金管會證期局表示，此波僅微幅調整，影響小，初估影響台股約十三點五五億美元，約新台幣四百億元。法人認為，此次調整對大盤影響不大，但對個股影響大。

MSCI台股權重三降 估流出400億資金

MSCI明晟昨（13）日公告指數權重半年度調整，台股遭三大指數調降，且連五季都調降，受到中國大陸權重調升影響，台股在各指數調降百分點均比前次多。滙豐證券預估，被動式資金將減碼台股約13.5億美元（約新台幣400億元）。

新藥頻傳捷報…合一「入摩」關鍵

MSCI明晟公布最新半年度調整，合一納入全球小型指數成分股，激勵股價表現強勢，昨（13）日漲停收79.2元，續創波段新高，連同集團的中天也亮燈，帶動上櫃生醫指數漲逾1%。

合一納MSCI小型指數成分股 帶旺生技族

MSCI明晟昨（13）日公告，全球標準型指數將新增台股股后矽力-KY，剔除潤泰全，並在全球小型指數新增潤泰全、合一等13檔。受益於合一意外被納入，生技股昨天飆漲大肆慶賀；不過市場原預期入摩的富邦媒未納入，重挫跌出十大高價股之外，取而代之是寶雅晉升十強。

大股東賣股換現金 台股4月來申讓金額衝142億

報稅季登場，因應繳稅需要，大股東賣壓擴增，4月以來截至昨（13）日，上市櫃董監事、經理人等內部人，申讓持股已超過20萬張，總申讓金額衝破百億、達142億元，申讓規模來到今年高峰。

「摩」力加持 高價IC股紅不讓

高價IC股氣勢「紅不讓」，MSCI昨（13）日公布最新一季權重，全球標準指數和小型指數分別納入矽力-KY（6415）、世芯-KY，激勵高價IC的祥碩、譜瑞、聯發科等同聲慶賀。法人認為，相關IC強勢股基本面持續向上，可拉長戰線布局。

友輝上季轉盈 每股賺0.29元

友輝（4933）昨（13）日公告今年首季財報，稅後純2,241.1萬元，由上一季的虧損轉盈，年減28.3%。每股純益0.29元，表現優於上季，但不如去年同期的0.41元。

就市論勢／伺服器、NB、半導體 搶鏡

美聯準會官員對美國經濟復甦的保守發言，加上川普對中國態度日漸強硬，打壓了美股近期的反彈走勢。

PCB族擁題材 營運看旺

PCB族群在蘋果iPhone SE2於4月中上市、年度旗艦iPhone 12新機下半年亮相，加上二大遊戲機廠規劃下半年推出新機等題材中，法人機構預估第2季營運持續向上，雖5、6月需觀察第3季訂單狀況，但看好華通（2313）、欣興等營運前景。

銅箔基板、CIS股 法人挺

台股昨（13）日受惠於美股期貨電子盤翻紅，重登5日線，台燿（6274）、勝麗等業績亮眼、展望正向的銅箔基板（CCL）、CMOS影像感測器（CIS）族群，獲買盤點火，股價同步走強，匯集多頭人氣。

熱門新聞

中經院院長陳思寬任永豐金董事長 首位民營金控女董座

這家公司本來不配息 大轉彎決定加發0.5元現金股利

Q1獲利大成長 12強出列

最夯的中鋼股東會紀念品 這樣領

仁寶資深副總陳威昌 接任金寶總經理

MSCI新增成分股多吸金？這檔估流入60億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。