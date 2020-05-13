台股開低走高站回五日均線 三大法人賣超34.36億元

台股今（13）日開低走高，終場加權指數上漲58.8點，收在10,938.27點，並站回五日均線。統計三大法人賣超台股34.36億元，賣超力道較昨日增強。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.59億元，外資自營商賣超0.003億元，投信持續買超8.43億元，自營商（自行買賣）買超2.20億元，自營商（避險）買超2.59億元，合計三大法人賣超34.36億元。

市場擔憂解封後疫情不確定性升高，美股四大指數昨夜收盤走跌逾2%，影響台股今日開低，儘管鴻海、聯發科企圖撐盤，不過指數仍向下回測十日均線支撐，盤中在小道瓊期貨電子盤由黑翻紅，大立光、台積電也相繼黑翻紅下，帶領加權指數翻紅，終場並站回五日均線。

今日亞洲主要股市表現漲跌互見，台、韓股開低翻紅小漲，表現相對強勢，陸、港股開低後收斂跌勢，盤中呈現小跌，日股同樣開低收斂跌勢，不過盤中仍下跌逾0.7%。