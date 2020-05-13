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台股黑翻紅收漲58.8點 三大法人賣超34.36億
台股今（13）日開低走高收最高，蘋概三王齊收紅，MSCI新增成分股普遍走高，指數由黑翻紅，終場以10,938.27點作收，上漲58.8點，成交量1,609.34億元，收復5日線及10,900點大關；三大法人賣超34.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.59億元，投信買超8.43億元，自營商買超（合計）4.79億元，其中自營商（自行買賣）買超2.2億元，自營商（避險）買超2.59億元。
台股今日以10,861.01點開低，一度下探至10,828.93點，權王台積電、股王大立光翻紅，鴻海則是一直守在紅盤，三王領軍下指數翻紅，加上明晟（MSCI）公布半年度調整結果，新增成分股矽力-KY、嘉晶等普遍走揚，大盤指數終場收在今日最高，漲幅0.54%。
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