台股黑翻紅收漲58.8點 三大法人賣超34.36億

市場擔憂解封後的疫情不確定性升高，美股四大指數收盤走跌逾2%，影響台股今日開盤走低，儘管鴻海（2317）、聯發科企圖撐盤，指數仍向下回測10日均線支撐，盤中在小道瓊期貨電子盤由黑翻紅，大立光、台積電也相繼黑翻紅下，帶領加權指數翻紅小漲，午盤後一度突破10,900點關卡。

2020-05-13 14:37