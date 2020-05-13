權值股撐盤、台股開低走高 終場漲58點收10,938

市場擔憂解封後疫情不確定性升高，美股四大指數收盤走跌逾2%，影響台股今（13）日開低，儘管鴻海、聯發科企圖撐盤，不過指數仍向下回測十日均線支撐，盤中在小道瓊期貨電子盤由黑翻紅，大立光、台積電也相繼黑翻紅下，帶領加權指數翻紅，終場以10,938.27點上漲58.8點最收，成交量1,609.34億元，站穩五日均線。

昨日美股開高走低，由於美國傳染病學專家於國會聽證時警告，過快進行城市解封，恐造成疫情再次升高，影響整體美股投資氣氛；且川普公開支持負利率，拖累金融類股表現疲弱，加上科技股漲多拉回，擴大了四大指數尾盤跌幅加重，收盤均下跌超過2%。

今日亞洲主要股市表現漲跌互見，台、韓股開低翻紅小漲，表現相對強勢，陸、港股開低後收斂跌勢，盤中呈現小跌，日股同樣開低收斂跌勢，不過盤中仍下跌逾0.7%。

觀察今日台灣50成分股表現，聯發科、鴻海開高走揚逾1%，支撐盤勢，加上台積電、大立光開低後陸續翻紅小漲，支撐加權指數翻紅，其餘如台達電走揚逾2%，南亞、統一、台灣大、聯電、和碩、遠傳、台灣高鐵、研華和部分金融股都呈現小漲。

其餘盤面上焦點，因亞洲新冠肺炎疫情再起，韓國、大陸、日本解禁後確診病例卻再度上升，加上合一被納入MSCI小型指數，今日股價一舉亮燈漲停，使得部分生醫、防疫概念股再獲得資金流入，包括中天、泰博同樣亮燈漲停，高端疫苗走揚逾8%，恆大走揚逾7%，基亞、寶齡富錦、康那香走揚逾4%等。

投顧法人指出，本波加權指數自低點反彈已上漲近三成，目前上檔半年線與年線上壓力漸增；加上美中貿易爭議再起，及中國兩會前市場將觀望兩岸關係發展，恐影響市場追高意願，預期盤勢震盪加劇。