MSCI半年度調整 台股權重遭三降

明晟（MSCI）指數編纂公司今（13）日凌晨公布最新半年度調整，此次調整權重中，台股權重於三大指數中同步遭調降，是2019年第2季後再遭三降命運，上述調整將在5月29日盤後生效。

台股此次在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.63%下調至12.30%，調降幅度為0.33百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.83%下調至13.52%，調降幅度為0.31百分點，在「MSCI全球市場指數」權重則由1.51%微幅下調至1.50%，調降幅度為0.01％，三大指數同步調降。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月29日盤後生效。