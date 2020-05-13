MSCI遺珠、富邦媒重挫 寶雅重登百貨股王

MSCI（明晟）最新一季度調整結果出爐，新入列成份股幾家歡樂幾家愁，原本市場預期可望納入成份股的富邦媒並未入選，今（13）日股價續重挫，一度失守500元關卡價，同時也拱手讓出百貨股王，寶雅重登王座。

寶雅第1季營收42.66億元，毛利率42.75%，稅後純益4.94億元，每股純益5.06元；累計今年前四月營收54.47億元，年增8.12%；今年持續展店，目前店數約230家，預計將有100多家的擴展空間；旗下五金品牌寶家，今年預計開出30家門市。

歐系外資首度將寶雅納入追蹤個股，給予優於大盤表現評等，目標價600元，今日股價以541元開高，一度拉升至559元，創下新高價，盤中漲幅2.99%，重新奪回百貨股王寶座。

歐系外資聚焦百貨股，除了寶雅之外，也給予富邦媒中立評等，目標價470元；市場原本預期富邦媒可望納入MSCI成份股，激勵近期股價飆漲，一度寫下新高，且擠下寶雅成為百貨股王。

但MSCI成份股今日揭曉，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY檔，潤泰全遭剔除；全球小型指數成分股則是新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔；剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY；矽力-KY轉入全球標準指數成分股。

富邦媒成為MSCI成份股遺珠，今日賣壓出籠，早盤以527元開低，一度下滑至498元，盤中跌幅7.91%。