觀光股4轉機 旺來拚兩頭賺

4月營收和第一季公告，觀光類股果然受到疫情影響，多家上市櫃公司營收獲利創下新低，不過，股價走勢卻已悄悄爬上波段高點；股價反映的是未來，國內觀光業者將在疫情趨緩後可望迎接利空出盡之後的利多轉折。

基本面看來，受惠新冠肺炎疫情逐漸趨緩，五一連假國內多處觀光景點湧現人潮，母親節檔期，餐廳預約客滿狀況更是非常明顯，接連著是6月端午連假及7、8月暑假，觀光類股的餐飲、飯店族群將進入產業旺季。

觀光類股更有以下四大利多：

一、產業結構調整，疫情影響讓無法持續經營者退出市場，疫情結束後，反而可能產生贏者全拿的局面，例如，漢來美食（1268）宣布承租世貿聯誼社中餐廳，南霸天逆勢在台北信義區擴點經營。

二、配息政策穩定，具有高殖利率題材，例如，龍頭股晶華（2707），股價即使已由低檔反彈超過五成，殖利率仍高達7%以上，以最新公告的股利政策估計，殖利率超過5%的公司更約有10家左右。

三、股權集中，以集保股權分散表公告資料來看，千張以上股權集中度相對其他產業高，大戶籌碼集中穩定。

四、行政院也宣布，逐步啟動振興，振興券實行方案已到收尾階段，即將拍板公布，屆時亦將刺激觀光及消費需求。

過去的觀光類股因為成交量偏低，而非市場資金追逐的主流類股，不過，成交量偏低的主因是因為籌碼集中所致，產業中不乏經營穩健、配息政策穩定的公司，在疫情趨緩後，打斷手骨顛倒勇，因為國人展開報復性觀光消費，預期能讓投資人同時賺到產業復甦後股價向上的動能和股息收入，值得追求穩健報酬的投資人留意。