蘋概雙王股息出爐 台積電翻紅+鴻海支撐帶領台股翻紅

蘋概雙王台積電（2330）、鴻海（2317）今年1季、去年度股息出爐，台積電首季每股擬配發2.5元現金股利，鴻海則擬配發4.2元現金股利，創歷史次高，今（13）日成為領軍台股大盤指數翻紅的重要指標。

台積電董事會通過今年第1季將配發2.5元現金股利，優於去年同期的2元，9月17日除息，預計10月15日發放股息，同時，台積電將再發行無擔保公司債，在國內市場募資，上限600億元。

鴻海去年度股利也出爐，預計配發4.2元現金股利，創歷史次高，配發率逾50%，殖利率逾5%，本周五(5/15)將舉辦線上法說，公布首季財報及第2季展望。

台積電早盤以293元開低，下跌2元，一度下滑至292.5元之後股價往上拉升翻紅，一度拉升至296元，上漲1元，漲幅0.33%；鴻海早盤以77.7元開高，上漲0.4元，一度拉升至78.8元，盤中漲幅1.68%。

台股早盤開低，以10,861.01點開出，一度下滑至10,828.93點，其後往上拉升，盤中翻紅衝高至10,905.15點，主要動能來自台積電翻紅，加上鴻海開高走高，股王大立光也翻紅。