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這家公司本來不配息 大轉彎決定加發0.5元現金股利

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
安控廠杭特因去年虧損，原已公告不配息，董事會最後決議大轉彎，擬以資本公積加發0.5元現金股利，成為異數。 本報系資料庫
安控廠杭特因去年虧損，原已公告不配息，董事會最後決議大轉彎，擬以資本公積加發0.5元現金股利，成為異數。 本報系資料庫

新冠肺炎疫情影響，上市公司國賓飯店（2704）及牛仔布大廠年興原本擬配息0.4元及0.6元不等，最後董事會決議為保留現金，修正改為不配發股利。安控廠杭特因去年虧損，原已公告不配息，董事會最後決議大轉彎，擬以資本公積加發0.5元現金股利，成為異數。

杭特預計6月10日召開股東常會，杭特是成立逾30年的老牌安控廠，不過，近幾年受到全球景氣成長趨緩、安控產業因中國大陸廠商低價競爭，表現不如預期，近四年陷於虧損，今年第1季稅後淨損461萬元，每股淨損0.13元，較去年同期每股淨損0.23元收斂。

值得一提的是，杭特首季毛利率達23.74%，年增11.2個百分點，是七季來高點，據了解，主要受惠於新產品人臉辨識、防爆及溫度感測等新品推出，帶動產品組合優化，惟因營收規模未明顯放大，因此仍處於虧損。

為與中國大陸市場區隔化，杭特積極投入研發，去年度研發費用5,066萬元，占營收比重高達24.44%，研發出30X 4K2K 球型攝影機、第二代監控用手持式連網攝影機、車外型車用網路攝影機、前端式人臉辨識網路攝影機、AI 跌倒偵測網路攝影機等新品。

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