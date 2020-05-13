MSCI新增13檔小型成分股大多走高 合一衝漲停最強

MSCI(明晟)公布最新一季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY檔，潤泰全遭剔除；全球小型指數成分股則是新增凌華等13檔，剔除英利-KY等3檔，相關調整將在5月29日收盤後生效；台股今(13)日開低小跌，相關成份股中，以合一(4743) 亮燈漲停表現最強，嘉晶、茂林、宜鼎、泰山等漲幅也領先。

MSCI全球標準指數台股新增矽力-KY，剔除潤泰全，矽力-KY是由全球小型指數成分股轉入全球標準指數成分股，今日兩檔股票走勢不同，矽力-KY早盤以1,315元開高，一度拉升至1,335元，盤中漲幅1.53%；落入MSCI全球小型指數成分股的潤泰全則是以66.1元開低，盤中跌幅0.29%。

全球小型指數成分股新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔；剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY；矽力-KY轉入全球標準指數成分股。

13檔全球小型指數成分股中今日普遍開高走揚，尤以合一開高走高一路攻上漲停79.2元最搶眼，早盤漲幅較領先的還有嘉晶、茂林-KY、宜鼎、泰山、世芯-KY、凌華等，但金像電則是由紅翻黑。