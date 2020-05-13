美股昨夜收盤均下跌逾2% 台股開低回測十日均線支撐

市場擔憂解封後疫情不確定性升高，美股昨夜下跌457點，今早小道瓊期表現也持續弱勢，影響台股今日開盤走低，指數以10,861.01點，下跌18.73點開出後，鴻海、聯發科企圖撐盤失敗，指數向下回測十日均線支撐。

昨日美股開高走低，由於美國傳染病學專家於國會聽證時警告，過快進行城市解封，恐造成疫情再次升高，影響整體美股投資氣氛；且川普公開支持負利率，拖累金融類股表現疲弱，加上科技股漲多拉回，擴大了四大指數尾盤跌幅加重，收盤均下跌超過2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌457.2點，或1.88%，收在23,764點；標普500指數下跌60.2點，或2.05%，收在2,870.12點；Nasdaq指數下跌189.7點，或2.06%，收在9,002.55點；費半指數下跌49點，或2.76%，收在1,725.24點。

籌碼面部分，三大法人合計賣超257.39億元。其中外資賣超250.92億元，投信買超4.02億元，自營商賣超10.48億元。資券變化方面，融資增12.35億元，融資餘額為1120.36億元，融劵減0.22萬張，融券餘額為 89.78 萬張。外資台指期部位，多單加碼1,665口，淨多單部位38,547口。借券賣出金額為26.8億元。

投顧法人指出，本波加權指數自低點反彈已上漲近3成，目前上檔半年線與年線上壓力漸增；加上美中貿易爭議再起，及中國兩會前，市場將觀望兩岸關係發展，恐影響市場追高意願，盤勢震盪加劇，故建議逢低佈局，不追高。