MSCI季度調整 台股全球標準指數增1刪1、小型增13刪3
MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，在台股成分股部分，全球標準指數矽力-KY （6415） ，潤泰全則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型指數的台股成分股則新增13檔、刪除3檔。上述調整將在5月29日盤後生效。
MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增、刪除各1檔。矽力-KY自全球小型指數成分股轉進全球標準指數。潤泰全則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。
全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增13檔，包括泰山 、金像電 、潤泰全、嘉晶 、華擎 、世芯-KY 、合一 、茂林-KY 、宜鼎、敦南 、凌華、帆宣、和潤企業。
遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有3檔，包括英利-KY、矽力-KY及恒耀國際。
MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月29日盤後生效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言