外資賣超253.65億 這三大類賣超最多

台股今(12)日在三隻黑天鵝侵擾下，再度失守萬一大關及5日線，三大法人賣超259.73億元，其中外資更是賣超253.65億元，統計外資提款標的仍以權值股、金融股及傳產龍頭股為主，富邦VIX遭外資賣超36,172張居冠之外，中信金以賣超31,007張居次，台積電則遭外資賣超30,763張。

肺炎疫情、美中貿易戰加上台股指數位於高檔，讓萬一大關再度失守，台股今日開低走低，蘋概三王齊挫下，一度下探至10,854.51點，終場以10,879.47點作收，下跌133.79點，成交量1,722.07億元。

三大法人合計賣超259.73億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超253.65億元，投信買超4.4億元，自營商賣超（合計）10.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.85億元，自營商（避險）賣超8.62億元。

統計外資賣超前十大依序是富邦VIX、中信金、台積電、元大金、鴻海、玉山金、開發金、中鋼、新光金、友達，今日遭外資賣超逾萬張；外資買超前十大則依序是兆豐新光R1、金像電、欣興、旺宏、義隆、元大台灣50反1、晶電、華通、京元電、力山。

台積電今日再失守300元，以295元收盤，下跌6元，跌幅1.99%，市值減少1,555.82億元，股價一口氣連失5日線及月、季線；統計外資賣超30,764張，投信買超132張，自營商買超179張，合計三大法人賣超30,453張。

鴻海今日以77.3元作收，下跌1.6元，跌幅2.02%，市值減少221.8億元，統計外資賣超16,486張，投信賣超20張，自營商賣超1,146張，合計賣超17,652張。