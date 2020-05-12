十大權值股八成下跌 但特定買盤伺機低接

台股萬一大關曇花一現，12日開低走低，終場大跌133.79點，收10,879.47點，成交量略增到1,772億元。在前十大權值股中，除了中華電與國泰金收平盤之外，其餘八檔都下跌，但有特定買盤伺機低接，似有護盤跡象。

市場人士分析，新冠肺炎疫情恐二度爆發、美中貿易戰再起、指數高檔賣壓出籠，都造成台股只出現一日的萬一行情。明晟（MSCI）13日將公布季度調整結果，並於29日尾盤生效，外資最近賣超多於買超，也引發資金退場觀望。

外資才買超一日之後又轉賣超，12日賣超253.65億元，為4日以來最大賣超，自營商賣超10.48億元，只有投信買超4.4億元，三大法人合計賣超259.73億元。

加權指數12日的跌幅達1.2%，蘋果三王的跌幅更重。台積電跌6元，收在295元，跌幅2%；鴻海跌1.6元，收在77.3元，跌幅逾2%；大立光跌90元，收在4,110元，跌幅2.1%。

在前十大權值股中，其他五檔權值股也都下跌。聯發科跌3元，收407元；台塑四寶全面下挫，以台塑跌1.1%跌幅最輕，台塑化跌2.7%最重，南亞及台化的跌幅都是1.7%。

台股大跌，終止連五紅，但市場人士指出，有特定買盤伺機低接台股，主要是由大盤委買、委賣、成交的筆數與張數去判斷。12日的委買張數1,162萬張，委賣則有737萬張，但成交張數只有496萬張，顯示買盤雖多，但大多只願意低接，因此成交張數也變低。

從委買、委賣及成交的筆數也可看出。12日的委買筆數達617萬張，委賣筆數有666萬張，兩者看似接近，但成交筆數只有145萬張。