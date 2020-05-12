台股跌百點 三大法人賣超253.64億元

櫃買指數終止連日漲勢，今（12）日稍作休息，連帶台股也未能在站上「萬一」，在蘋概三王壓在盤下，且尾盤遇到賣壓調節，終場下跌133.79點，收在10,879.47點，成交量達1,722.07億元。外資轉為賣超253.64億元，投信買超4.4億元、自營商賣超10.48億元，三大法人合計賣超259.73億元。

今日的亞股表現疲軟，主要股市普遍呈現走跌，台股8大類股表現上，造紙紙類股呈現上漲、電子股中的蘋概三王今日表現熄火，跌幅將近2%、傳產以及金融股也表現疲軟；而台灣50成分股中也一片綠油油，僅永豐金、國泰金、富邦金以及中華電收在平盤。

昨日消息的防疫概念股今日有再度點火的跡象，雅博、亞諾法、敏成、中化生、恆大等漲逾8%，松翰、泰博、高端疫苗等也在平盤之上；不過，康那香等表現依舊疲軟。