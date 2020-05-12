聽新聞
test
0:00 / 0:00
三王齊挫！台股收跌133.79點 三大法人賣超259.73億
台股今（12）日開低走低，蘋概三王齊挫下，一度下探至10,854.51點，再度失守萬一大關及5日線，終場以10,879.47點作收，下跌133.79點，成交量1,722.07億元；三大法人賣超259.73億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超253.65億元，投信買超4.4億元，自營商賣超（合計）10.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.85億元，自營商（避險）賣超8.62億元。
台股今日以10,974.51點開低，權王台積電再度跌落300元之下，收在295元，下跌6元，5日線、月線、季線齊失，鴻海收在77.3元，下跌1.6元，大立光收4,110元，下跌90元，三王走弱拖累大盤跌勢，終場收在10,879.47點，跌幅1.21%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言