沒站上「萬一」！權值股壓盤 台股跌133.79點收10,879

櫃買指數終止連日漲勢，今（12）日稍作休息，連帶台股也未能在站上「萬一」，在蘋概三王壓在盤下，指數跌點持續擴大，且尾盤遇到賣壓調節，終場下跌133.79點，收在10,879.47點，成交量達1,722.07億元。市場關注明日的MSCI的季度調整結果，法人預期台股權重將持平，矽力-KY、富邦媒有機會納入成分股。

而今日的亞股表現疲軟，主要股市普遍呈現走跌，其中港股跌勢最深，跌幅將近1.5%。台股8大類股表現上，造紙紙類股呈現上漲、電子股中的蘋概三王今日表現熄火，跌幅將近2%%、傳產以及金融股也表現疲軟；而台灣50成分股中也一片綠油油，僅永豐金、國泰金、富邦金以及中華電收在平盤。

昨日消息的防疫概念股今日有再度點火的跡象，雅博、亞諾法、敏成、中化生、恆大等漲逾8%，松翰、泰博、高端疫苗等也在平盤之上；不過，康那香等表現依舊疲軟。

明（13）日指數編纂公司明晟（MSCI）將公布季度調整結果，並於5月29日尾盤生效，調整的個股將是下半個月的市場焦點。法人認為，矽力-KY、富邦媒納入成分股機率較高，而潤泰全、華航，則需提防本次有遭到移除的風險。

整體來看，雖全球股市受疫情影響集體震盪拉回，但台股權重由於下跌幅度相對較緩，且4月以來台灣加權指數表現於亞洲各國居前，加上在今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫下，權重回歸以指數表現、國家重要性做評斷基準，預期此次季度調整中，台股權重持平。