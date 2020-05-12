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釆威國際資訊與台中銀證券簽約輔導股票上市櫃

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
釆威國際資訊董事長蕭哲君(左二)與台中銀證券董事長葉秀惠(右二)簽訂股票上市櫃契約，預計2021年登錄興櫃，積極朝向IPO上市櫃目標邁。記者宋健生／攝影
釆威國際資訊董事長蕭哲君(左二)與台中銀證券董事長葉秀惠(右二)簽訂股票上市櫃契約，預計2021年登錄興櫃，積極朝向IPO上市櫃目標邁。記者宋健生／攝影

國內知名雲端應用服務業者采威國際資訊，今（12）日與台中銀證券簽訂股票上市櫃契約，預計2021年登錄興櫃，積極朝向IPO上市櫃目標邁進，也開啟邁向資本市場的新里程碑。

近年來，隨著行動網路快速發展，全球網路流量呈現爆炸性增長態勢，「雲端運算產業」被視為台灣下個兆元產業。看好雲端運算產業未來發展趨勢，采威國際資訊（ISCOM）近年來積極朝向雲端服務發展，並結合大數據與AI技術，打造完整的雲端加值與應用服務。

今天的股票上市櫃輔導簽約儀式，選在益品書屋舉行，由台中銀證券董事長葉秀惠與采威國際董事長蕭哲君主持。

采威國際成立於2000年，成立初期主要從事資訊服務，目前服務項目以雲端應用服務(SaaS)、 雲端維運服務(PaaS/IaaS)、專案服務、顧問服務為主。

采威國際為國內少數針對雲服務能提供整合性一條龍的軟體平台商與服務商，透過中介軟體與關鍵介接整合IaaS (基礎架構即服務)、PaaS (平台即服務 )、SaaS (軟體即服務 )並提供跨雲與跨平台的服務能量。

采威國際也攜手Microsoft、SAP、Checkpoint、Autodesk、CEC等合作夥伴，搶攻中小企業雲端服務市場，並於2017年榮獲微軟「年度合作夥伴獎」、「國家卓越夥伴獎」，為當年度亞洲台灣地區唯一獲獎廠商。

目前，釆威國際五大應用領域涵蓋智慧製造、智慧商務、智慧觀光、智慧教育與智慧聯網及城市治理。在智慧觀光應用領域，交通部觀光局及新北市、桃園市、台中市政府等18個政府單位均採 用采威國際建置的智慧觀光系統與零售系統。

在智慧城市及智慧聯網應用領域，國防部、衛福部、經濟部、內政部移民署等10餘個政府機構，均採用由采威國際建置的智慧聯網與城市治理相關系統。

在智慧製造應用領域，健策精密、政伸企業、永進機械等上市公司及上百家中小企業也採用采威國際所建置的機聯網與MES、ERP與SCM/CRM 等相關系統。

至於智慧教育應用領域，目前有超過40家大專院 校及400餘家高中職，採用由采威國際所提供的智慧教育與校園物聯網解決方案，服務對象跨足政府機關、學校機構、上市櫃及中小企業等。

采威國際近年來致力發展人工智慧、區塊鏈、雲端服務、數據分析等四大核心服務，看好大數據未來發展趨勢，采威國際也攜手中興大學，於今年3月實體捐贈建置「中興大學大數據中心」數位辦公室、數據實驗室與會議中心。

同時結合產官學資源，與台灣微軟、SAP、聯想集團、資策會與工研院共同簽訂產學聯盟合作，強化雲端服務在大數據分析的建模與加值應用。

台中銀證券為台中銀行旗下100%持股子公司。服 務範疇除輔導海內外企業股票上市櫃外，也包含跨境企業籌資、合併與收購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務，並與母行台中銀行響應及落實對企業及個人的普惠金融服務。

因應台灣資訊軟體、科技等產業發展直接金融服務需要，葉秀惠說，近二年台中銀證券延攬台美會計師、CFA、台灣證券分析師、內部稽核師及台美評價分析師CVA等專業投資銀行人才，奠基在COSO內控自評及公司治理的制度化輔導，提供客戶具跨國際領域的專業服務。

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