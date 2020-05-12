比特幣挖礦獎勵減半 概念股熄火

加密貨幣比特幣今（12）日凌晨正式迎來第三次「挖礦獎勵減半」，儘管幣圈視為新多頭的開始，惟實際數據證明，比特幣並未明顯上漲，今早一比特幣兌美元仍在9,000以下，也讓台股先前飆漲的「加密貨幣概念股」今日回檔修正。

第三次比特幣「挖礦獎勵減半」今日凌晨上路，據數據顯示，第630,000個區塊由陸廠比特大陸旗下螞蟻礦池挖出，至次之後，每挖一個比特幣區塊獎勵從12.5枚比特幣降至6.25枚，直到下次減半。

根據比特幣挖礦機制，只要比特幣每挖出210,000個區塊，挖礦獎勵就會減少一半來控制通膨。2012年11月比特幣進行第一次減半，第二次則在2016年7月。

比特幣初始設計總量為2,100萬枚，由於「挖礦獎勵減半」的機制設計，意味著流入市場的新幣將減少，且加密貨幣礦工需要更大的算力才能維持原先的挖礦量，故此，比特幣減半事件通常被視為新一輪牛市的催化劑。

樂觀投資者認為，依據歷史數據來看，前兩次「挖礦獎勵減半」，都為比特幣帶來大多頭行情。以第二次減半獎勵來看，當時價格為652.29美元，至在2017年12月17日，比特幣價格突破2萬美元，刷新歷史最高紀錄，因此第三次減半也將複製前兩次行情。

值得注意的是，儘管前兩次「挖礦獎勵減半」確實為比特幣帶來大行情，但眾所週知，比特幣如今價格只剩不到1萬美元，加密貨幣暴漲暴跌特性，為投資人帶來極大不確定性。

上周比特幣因為市場期待本周迎來「挖礦獎勵減半」，會帶動新一波上漲，曾經行情大好，一度衝上1萬美元高價。但旋即比特幣在10日大跌10%，創下3月12日以來最大單日跌幅，今日接近中午比特幣在8,700-8,00美元區間徘徊。

比特幣欲振乏力，也讓台股「加密貨幣概念股」熄火，以中小型板卡廠為主的撼訊（6150）、麗臺（2465）、映泰（2399）、承啟（2425）等今日全部回檔。

以指標股撼訊來看，昨（11）日公布今年首季營收5.79億元，年增3.8%。稅前虧損2,865萬元。稅後虧損2,286萬元，單季虧損0.69元，較去年同期每股虧損0.46元擴大。

市場人士指出，「加密貨幣概念股」目前僅只於題材層面，目前無法複製先前比特幣大漲至2萬美元，帶動板卡廠實際營運的正向關係。