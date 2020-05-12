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廣穎首季每股獲利寫5季新高 股價逆勢上揚

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組廠廣穎電通（4973）第一季財報出爐，首季每股稅後純益達0.95元，較去年同期大幅成長近五倍，也較上季成長四倍，首季業績表現相當亮眼，單季獲利創下近五季以來新高，對營運大幅成長，該公司表示，主要由於致力調整市場及產品通路，及使產品結構多元化的策略成果，在業績表現突出下，今（12）日該股股價盤中維持逆勢上漲表現。

今日台股大盤一度重跌逾140點，不過，廣穎在第一季營運交出亮眼成績單的激勵下，盤中股價維持逆勢上漲表現，盤中股價上漲約2%至3%，股價表現相對強勢。

廣穎第一季營10.51億元，較去年同期成長17.5%；單季毛利率19%，年增約4.2個百分點、季增3.2個百分點，單季毛利率表現為為近三年新高，第一季稅後純益為0.6億元，每股稅後純益為0.95元，年增近五倍、季成長也達四倍，單季每股獲利創下近五季以來新高。

對於毛利率的明顯提升，及第一季獲利表現相對去年同期及上季均呈現大幅成長，廣穎指出，主要由於該公司近年來致力執行市場及通路調整，並且積極推動產品結構多元化的策略奏效，再加上「品牌力」的不斷累積，帶動獲利與毛利均大有斬獲。而在廣穎此策略下，近年來，該公司已逐步降低新興市場銷售比重，將市場重心轉往美國、歐洲、日本等先進國家，現已占整體營收比重逾六成，調策略的效果頗為顯著。

此外，強攻通路、深化產品也是帶動營運績效成長的重要原因，這幾年廣穎也積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，此三大領域均收明顯成長，推升第一季營運走高。

廣穎 毛利率

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